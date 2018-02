Marc Márquez renovó con Honda hasta 2020

Marc Márquez seguirá en el Repsol Honda al menos dos años más tras haber renovado su contrato con la marca japonesa para los años 2019 y 2020. Márquez, quien se unió al equipo en 2013 y se llevó su primer título en el año de su debut, correrá al menos hasta 2020, completando de esa manera siete temporadas.Hasta ahora, el número 93 sólo perdió el título una vez, en 2015 y en 2017 se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar cuatro títulos de la máxima categoría.Este año, el piloto de Cervera defenderá su título de MotoGP, en busca de su quinta corona en la categoría reina.Márquez se mostró "encantado de seguir compitiendo con el equipo oficial de Honda en MotoGP"."Estoy orgulloso de ser miembro de la familia Honda y aprecio cómo el equipo da lo mejor que tiene para darme lo que necesito. Quiero agradecer también a todos los que me dieron su caluroso apoyo", señaló."Los primeros dos test oficiales fueron buenos y con mi contrato renovado me puedo centrar en mi tarea. Continuaré disfrutando y compartiendo mi alegría con todo el mundo y dando lo mejor de mí para alcanzar nuestras metas", concluyó el piloto de Cervera.Desde que firmó con el Repsol Honda en el año 2013, poca gente se imaginaba todo lo que estaba por venir.De los cinco años que lleva Marc Márquez en la categoría reina, tan sólo en 2015 no pudo ser campeón, llevándose la corona de la clase reina en cuatro ocasiones, sumando las de 125 y Moto2.Con motivo de su renovación con Honda hasta 2020, repasamos los récords en el haber del piloto español.En 2013, a sus 20 años y 63 días, se consagró como el piloto más joven en ganar un Gran Premio (Américas), batiendo el récord de Freddie Spencer.Durante ese mismo año, se convirtió en el más precoz en lograr cuatro Grandes Premios seguidos (Alemania, EE.UU., Indianápolis y República Checa), superando a Kenny Roberts.También se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia de la categoría reina y en el mejor debutante de todos los tiempos.Al año siguiente, otro extraordinario hito: hasta la fecha Mick Doohan ostentaba el récord de triunfos en una sola temporada, con doce.Márquez consiguió trece victorias en el año 2014 (Qatar, Américas, Argentina, España, Francia, Italia, Catalunya, Holanda, Alemania, Indianápolis, Gran Bretaña, Malasia y Valencia, los 10 primeros fueron consecutivos.En 2016 se coronó como el tricampeón más joven de la historia de la categoría reina luego de un año en el que Jorge Lorenzo y Yamaha le arrebataron la hegemonía mundial.El pasado año logró recuperar el campeonato en la última competencia, tras una salvada espectacular en una acción clave en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.