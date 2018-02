Vettel fue el más veloz en los test de Barcelona

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue el más rápido ayer en el segundo día de test de pretemporada en el Circuit de Montmeló, en Barcelona, con un tiempo de 1m19s673, postergando al finés Valtteri Bottas (Mercedes) y al ascendente Stoffel Vandoorne (McLaren).La jornada fue marcada por el frío e incluso por la aparición de nieve, que de todos modos no llegaron a interrumpir la actividad, pese a que hombres y máquinas giraron en algún momento con temperaturas bajo cero.Pese a esa dificultad, Vettel y Bottas bajaron del 1m20s y el alemán de Ferrari pudo sobrepasar a la bala plateada del finés Bottas, ambos con neumáticos intermedios.Pirelli de nuevo se vio afectado, pues las bajas temperaturas no son para nada idóneas para tomar buenas referencias de cara a mejorar los compuestos.Los equipos, a diferencia del pasado lunes, probaron muchas gomas pero el frío impidió que el trazado permitiese el agarre necesario al no poder calentarse de manera óptima.Luego de Vettel y Bottas se ubicó en la tercera posición Vandoorne, que cumplió solamente 37 vueltas al trazado catalán. El McLaren no salió por la tarde, pero aún así mantuvo ese lugar, por delante del Red Bull de Max Verstappen y del Renault del español Carlos Sainz.Al término de la jornada hubo ensayos de largadas desde la recta de meta, como así también paradas en boxes. Uno de los que lo hicieron fue el polaco Robert Kubica, quien en su regreso a la Fórmula 1 como tercer piloto de Williams superó al oficial Sergey Sirotkin.1º Sebastian Vettel (Ferrari), en 1m19s673; 2º Valtteri Bottas (Mercedes) a 303 milésimas; 3º Stoffel Vandoorne (McLaren) a 652; 4º Max Verstappen (Red Bull) a 653; 5º Carlos Sainz (Renault) a 1s539; 6º Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1s645; 7º Robert Kubica (Williams) a 1s822; 8º Sergey Sirotkin (Williams) a 2s149; 9º Esteban Ocon (Force India) a 2s168; 10º Charles Leclerc (Sauber) a 3s048 y 11º Kevin Magnussen (Haas) a 3s054.