Amenazó con cuchillo y le robó el celular

Otro hecho de violencia se registró ayer en nuestra ciudad, cuando una mujer manifestó que su ex pareja, Cristian L., ingresó a su casa y la amenazó con cuchillo. Tras la amenaza, le sacó su celular y se dio a la fuga.

Ya con la denuncia realizada al fiscal Gustavo Bumaguin, se llevó a cabo una requisa en el domicilio del agresor, pero no se encontró el aparato celular.

Pero la cosa no terminó allí: cuando personal policial se estaba retirando de la casa de la ex pareja de esta mujer, la persona denunciada le dio un golpe de puño a uno de los testigos de este caso.

Más tarde se realizó la detención comunicada de Cristian L., por los delitos de desobediencia, amenaza calificada y hurto, finiquitados los requisitos legales correspondientes por disposición del fiscal actuante. El imputado se encuentra en la alcaldía de esta URV.