Hafizh Syahrin en el Yamaha Tech 3

A los 23 años, Hafizh Syahrin se convertirá en el primer piloto malayo en competir en MotoGP, tras ser fichado por el equipo Tech 3 para la temporada 2018 como reemplazante de Jonas Folger, quien sorprendió al comunicar que no iba a correr debido a no estar recuperado del Síndrome de Gilbert.En un comunicado emitido por el equipo satélite de Yamaha, propiedad de Hervé Poncharal, se indica que "su rápido progreso, su motivación y su extraordinario aprendizaje en los primeros entrenamientos que realizó con el equipo sobre la Yamaha YZR M 1 en Buriram (Tailandia) nos motiva para continuar con el talentoso joven malayo durante toda la temporada"."Correr con la Yamaha del equipo Tech 3 es increíble; espero y voy a intentar dar el máximo durante toda la temporada, sin olvidarme de dar las gracias todos los que me han apoyado para llegar hasta aquí. Estoy deseando que empiece este campeonato", dijo el piloto que será compañero del francés Johann Zarco.