Rechazo de Bolivia

El Gobierno de Bolivia rechazó un acuerdo de reciprocidad en materia de salud que le propuso la Argentina, para la atención médica gratuita en los hospitales públicos.La administración del presidente Mauricio Macri, a través de la Embajada en Bolivia, había solicitado en octubre pasado suscribir a un Convenio en Materia de Asistencia Médica, para que los ciudadanos argentinos pudieran atenderse de forma gratuita en los hospitales de ese país, tal como lo hacen aquí los bolivianos.La Cancillería del Gobierno de Evo Morales contestó el pedido de Argentina a través de una resolución presentada ante el embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, el 5 de febrero pasado.En el mensaje, la administración vecina explicó que había hecho consultas al Ministerio de Salud, que respondió con un detalle de quiénes eran los beneficiarios de su sistema de salud, en el que no están incluidos los extranjeros."Son beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud", afirmó la nota.El gobierno boliviano también aclaró que su sistema alcanza a "mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; y personas con discapacidad"."Por lo tanto, no corresponde la suscripción del indicado convenio", finalizó la respuesta de las autoridades bolivianas.