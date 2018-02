5 heridos en balacera en barrio Acapulco

La santafesina localidad de Josefina, lindante a la ciudad de Frontera, vivió el lunes por la noche un dramático momento, tras una balacera ocurrida en el cruce de las calles 12 y 5 del barrio Acapulco.Este sector geográfico viene siendo noticia en el último tiempo por una importante cantidad de hechos delictivos.Esta vez, al menos 5 personas resultaron heridas, donde hasta la presidente comunal de Josefina visitó la Comisaría de Frontera con un chaleco antibalas.Entre los heridos se cuenta un joven de 18 años, lesionado de gravedad, de acuerdo El Periódico desde el Hospital Iturraspe de San Francisco se comentó que Agustín López, se encuentra internado en terapia intensiva con el cuadro más grave luego de ingresar con varios perdigones entre hígado y pulmón.Además, un menor 16 años que también se encuentra internado en dicho nosocomio, con un cuadro similar.Por otra parte, registraron heridas dos mujeres que aparentemente transitaban casualmente por el lugar. Se trata de María Juárez (60) y Aidé Fernández (40) quienes recibieron algunos perdigones en muslos y brazos, encontrándose ambas fuera de peligro.La presidenta comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi (Cambiemos), se reunirá en las próximas horas con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro para pedir la intervención de la Provincia ante la problemática de la inseguridad en los barrios Acapulco y Veracruz, que fueron escenario de una balacera que dejó varios heridos.Además, Sicardi no descartó recurrir a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en caso de no obtener una respuesta favorable del gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.Sicardi, en diálogo con La Voz de San Justo no ocultó su preocupación por los últimos hechos de violencia ocurridos en ese sector de Josefina, donde bandas enfrentadas entre sí dirimieron a balazos sus diferencias.La situación es comprometida a tal punto que -según la propia jefa comunal- varios vecinos le han manifestado su intención de dejar el barrio por temor a que algo pueda llegar a ocurrirles. "El reclamo por parte de la gente es constante; lo veo cuando camino el barrio, no hay vecino que no reclame seguridad. Hay gente que prefiere que no se hagan obras pero que se brinde más seguridad", dijo.