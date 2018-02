El Consejo Federal recibió a dirigentes

Es difícil mencionar que el fútbol del interior se hizo sentir, como se pregonaba desde las redes sociales en los últimos días, pero lo cierto es que el Consejo Federal recibió ayer a alrededor de 20 dirigentes de clubes del Federal B y C, que llevaron su malestar y disconformismo por la reciente disposición del organismo suprimiendo los Federales B y C, y organizando recién para comienzos de 2019 el nuevo Regional Amateur.Dentro de los miembros de entidades que se trasladaron estuvo 9 de Julio de Rafaela, a través del referente de su Subcomisión de Fútbol, Hugo Morel, acompañado por el entrenador Maximiliano Barbero y algunos jugadores, entre ellos juveniles porque también son afectados de cara al futuro con esta resolución.No estuvo el presidente Pablo Toviggino, pero quien ofició de anfitrión en la reunión fue el vicepresidente Julio Larrocca.Entre los temas mencionados, lógicamente estuvo el duro golpe en lo laboral para 3.000 personas entre jugadores y entrenadores. Ya en cuanto a la parte estructural de la decisión, los directivos movilizados dejaron en claro que causó malestar no haber sido consultados para delinear las reformas.En cuanto a las coincidencias, se dejó en claro que los dirigentes quieren que en el segundo semestre de este año se juegue un Federal B y que sirva de preparación para el Regional 2019. Del mismo modo, plantearon unánimemente que el descenso en el anunciado Regional no sea inmediato a la Liga de origen para los clubes que hoy tienen ganada su plaza en el Federal B, permitiéndole jugarlo nuevamente en 2020.Recordemos que el CF cambió la reglamentación del nuevo torneo en cuanto a la fase clasificatoria, dispusiendo que se juegue en zonas, para asegurar dos meses y medio (como si fuera mucho tiempo) de competencia como mínimo.Larroca tomó nota de las posturas y prometió que se ocupará la Comisión de Torneos, y que en un corto plazo habrá respuestas. ¿Si serán favorables?..., hoy es la pregunta del millón.