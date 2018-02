El torneo empieza 25/3

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol que se desarrolló anoche quedó estipulado que el torneo Apertura de Primera A dará comienzo el 25 de marzo. Fue la propuesta realizada por Unión de Sunchales, ya que Florida de Clucellas pretendía dar inicio al calendario el 1 de abril. En la votación hubo 10 votos a favor de la moción sunchalense, contra 3 que adhirieron a la de Florida.Un dato importante es que el Dep. Ramona solicitó la posibilidad de poder incorporar jugadores a mitad de la temporada. Se le solicitó que presente un proyecto para que pueda ser evaluado.En cuanto a la Primera B también dará inicio el 25 de marzo. La Comisión de Reglamento trabajó sobre el proyecto que presentó Bochófilo Bochazo, es decir: Preparación en Zonas (Norte 2 zonas, Sur 2 zonas), Apertura y Clausura (Zonas Norte y Sur). Los campeones de cada Torneo, más el mejor de la Sumatoria irán a Semifinales. Los ganadores de Apertura y Clausura eligen la localía. Luego se jugará la final de la Zona, y por último la Final por el Ascenso.El delegado de Indep. Ataliva manifestó estar de acuerdo con el torneo, pero no con las Zonas conformadas en el Preparación, y solicitó que se sorteen. Sp. Santa Clara también solicitó lo mismo, apoyado por Z. Pereyra FBC. Por su parte Indep. San Cristóbal hizo moción para que se mantengan las Zonas, apoyado por Dep. Josefina y Arg. Vila. Se fue a votación con este resultado: 15 votos a favor de mantener las Zonas, 3 a favor de sortear. Se aprobó entonces el Reglamento.En cuanto a la Primera C, los delegados se reunirán el próximo martes a las 19 hs. para tratar la reglamentación de su Torneo, ya con Defensores de Frontera como nuevo integrante ya que la Comisión de Reglamento aconsejó aprobar la afiliación más allá de no tener la cancha terminada. Se le dará tiempo hasta fines de julio para que finalicen las obras en su estadio, mientras tanto Dep. Josefina, Zenón Pereyra FBC y Atl. Esmeralda cederían sus canchas para que puedan actuar de local en las primeras fechas.En otro orden, se leyó una nota de la familia Gerbaudo donando archivos del Sr. Rubén Gerbaudo, quien fuera reconocido periodista de la ciudad.