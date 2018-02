Los docentes siguen votando

En el día de ayer, los docentes empezaron a votar sobre la propuesta paritaria del 15% en tres tramos, que continúa hoy hasta las 18 horas, recordando que hay 2 mociones, en el departamento Castellanos, con medida de fuerza.

1) Rechazar propuesta. No inicio de clases paro de 48 horas los días 5 y 6. Adhesión al paro internacional de mujeres del 8/3. Paro de 72 horas para la segunda semana.

2) Rechazar propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 horas días 5 y 6 adhesión al paro internacional de mujeres del 8/3 con asamblea evaluativa. De no haber respuesta favorable, paro por 48 horas semana con movilización a Santa Fe la 3er. semana.

Este jueves 1 de marzo a las 11 horas será la asamblea provincial y además hay una extraordinaria de CTERA con una única moción que es idéntica a la propuesta Nº 1 a nivel provincial.