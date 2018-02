Diputados piden citar a Lorenzetti al Congreso

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Diputados del Frente para la Victoria-PJ presentaron ayer un proyecto de resolución para que se cite a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para que den explicaciones sobre la filtración a la prensa de escuchas telefónicas que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La iniciativa abarca además al director general de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, el camarista federal Martín Irurzun; al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo; y al titular de la Fiscalía Federal 9, Guillermo Marijuan.

El proyecto, que denuncia un "vasto operativo de espionaje político", fue presentado por Leopoldo Moreau y también lleva la firma del jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, y de otros once diputados del FpV-PJ.

En los fundamentos se sostiene que las escuchas a conversaciones telefónicas entre la ex presidenta y el actual presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, constituyen "una clara manifestación de un vasto operativo de espionaje político que, paralelamente, alcanzó a numerosos actores políticos, sindicales, empresariales y sociales".