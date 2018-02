Joven baleado: coma farmacológico y respiración asistida

Ampliando detalles sobre una nota publicada esta mañana por LA OPINION online, donde se brindaron pormenorizados detalles de una balecera ocurrida anoche en un sector del barrio Acapulco de la localidad de Josefina, en nuestra Provincia, en esta oportunidad ampliamos dando a conocer instancias referidas al estado de salud de un joven de 18 años y un menor de 16 años de edad.

Agustín López (18) es quien está más comprometido, dado que de acuerdo a RadioCanal se encontraba en coma farmacológico y con respiración asistida.

"PARECE UN COLADOR"

Al respecto, la madre comentó al colega sanfrancisqueño que "parece un colador desde la cabeza hasta los pies. Tiene municiones en la cabeza, en el hígado y cerca del corazón, y los pulmones perforados. Me dejaron verlo anoche pero ahora ya no, sólo me pasaron el parte médico".

EL MENOR DE EDAD

En tanto, el menor de 16 años -de apellido Salazar- se encontraba en coma inducido y con menos complicaciones que López, y de acuerdo a lo comentado por familiares "anoche lo tuvieron que sedar porque tenía mucho dolor, se encontraba alterado y gritaba mucho".