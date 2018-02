Paritaria: la propuesta fue insuficiente y peligra el comienzo de clases el lunes

Ayer se concretó la segunda reunión paritaria y las conclusiones es que solamente hubo un punto de acuerdo: la cláusula gatillo. Es que la propuesta fue considerada como "insuficiente" y el comienzo del ciclo lectivo, previsto para el lunes próximo, parece estar en serio riesgo.Hubo dos encuentros que se concretaron de forma simultánea: por un lado, en la Casa Gris, estuvieron los gremios de la administración central y por el otro, en el Ministerio de Trabajo, todos los gremios docentes. Las reuniones fueron encabezadas por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, (la primera); y los ministros de Educación, Claudia Balagué, y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, para el sector docente.Tal cual como se preveía, se concretó la primera propuesta salarial a los trabajadores estatales. La misma consiste en un incremento del 16% a pagar en tres tramos: marzo (6%), julio (5%) y octubre (5%). La propuesta se completó con el ofrecimiento de incluir nuevamente la cláusula de actualización automática de salarios, luego de completarse la propuesta salarial.A modo de ejemplo, un empleado de la administración central sin antigüedad y sin ningún suplemento que hoy percibe $ 13.072,50 cobrará en el mes de octubre $ 15.246,50. En el caso de los docentes, el maestro sin antigüedad cobrará a partir de octubre $ 17.500 y $ 49.400, en el caso del supervisor.En los encuentros se analizaron, además, distintos aspectos que hacen a las condiciones laborales de los trabajadores estatales y al impacto que el mencionado incremento tendrá en las distintas categorías de los empleados públicos.BALAGUE VALORO LACLAUSULA GATILLOTras el encuentro, la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, defendió la propuesta: "recordemos que se sostiene la cláusula gatillo o sea que independientemente del valor porcentual hay dos cosas que hay que considerar", enfatizó Balagué, en una reunión con la prensa minutos después de darle a conocer a los representantes gremiales la oferta de incremento salarial en un encuentro fugaz que pasó a un cuarto intermedio a la espera de la respuesta gremial."El piso salarial de los docentes santafesinos que es muy alto comparativamente con el resto del país", señaló la responsable del área educativa del gabinete de Miguel Lifschitz, y añadió: "Sobre ese piso hay un aumento del 16 por ciento, además de una cláusula de reajuste automático, como hemos hecho el año pasado para que nadie pierda poder adquisitivo con respecto a la inflación".Por su parte, el Ministro de Gobierno, Pablo Farías, declaró: "los gremios valoraron la oferta pero la consideraron insuficiente, y pidieron un cuarto intermedio para que hagamos un análisis de si es posible modificar el tema de los tramos y el incremento en general", destacó.Además, aclaró que si bien cree que "la propuesta es adecuada", desde el gobierno se comprometieron a analizar los pedidos de ambos gremios. La próxima reunión será la semana que viene, aunque todavía no se decidió fecha y hora del encuentro."Son propuestas que tienen que ver con las posibilidades económicas, con los cálculos y proyecciones que se hacen presupuestariamente", manifestó Farías que hizo hincapié en la importancia de contar con la cláusula gatillo que garantice el incremento del salario si la inflación supera la pauta.DISCONFORMESLa titular de AMSAFE, Sonia Alesso, no ocultó su disconformidad respecto de la oferta oficial y dejó en claro que el porcentaje "está lejos" del esperado. Vale recordar que ella misma una semana atrás dio que confiaba que la provincia daría el incremento del "20 por ciento que esperan los maestros". Esperaban entre dos y tres puntos porcentuales más."La propuesta está lejos de lo que planteamos por lo que ha sido la inflación, y está en sintonía con los porcentajes que se manejan a nivel nacional que ya se realizaron en cada una de las provincias", analizó Alesso.La secretaria general del sindicato manifestó que el ofrecimiento "se va a poner a consideración de los docentes", aunque insistió: "Me parece que está muy por debajo de las expectativas".Consultada por la "cláusula gatillo", herramienta contemplada en el ofrecimiento de este lunes, Alesso apuntó: "No resuelve sola los problemas. No se come con la cláusula gatillo. Hace falta, además de cláusula gatillo, recuperar lo que se perdió. No es la cláusula gatillo la receta mágica. Además hay que discutir cómo sería la cláusula gatillo".Por su parte, la Secretaria Adjunta de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe, Rosa Bugnar, indicó que "es bueno recordar que en negociación nacional en 2017, la UDA logró el pago del ítem por material didáctico, el que este año en el mismo ámbito, se renovó por 12 meses más y cuyo valor a partir de marzo será de $ 223". Bugnar finalmente declaró: "Esta oferta será puesta a consideración de nuestros cuerpos orgánicos, los que en definitiva decidirán sobre su aceptación o rechazo".