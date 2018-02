Atlético y las 8 finales que le quedan

Atlético de Rafaela arrancó la temporada con el objetivo de pelear por uno de los dos ascensos que da la B Nacional a la Superliga, y a fuerza de buenos resultados y actuaciones, de visitante, por demás de convincentes se convirtió en uno de los principales candidatos a subir a Primera. Durante varias fechas fue y sigue siendo líder.Ya pasó mucho más de la mitad del torneo y el equipo que armó Lucas Bovaglio, quien hace sus primeros pasos como DT en la divisional, mantiene una regularidad, con cinco triunfos en sus últimas siete presentaciones lo colocan en la cima de las posiciones, y por segunda fecha consecutiva en soledad.Para este 2018, hubo una baja y se sumaron dos. El que se fue, Jorge Carranza, que emigró a Olimpo en busca de continuidad, a pesar de la salida del arquero la “Crema” apostó a los juveniles del club: Ramiro Macagno, Matías Tagliamonte y Nahuel Pezzini. Y los que llegaron fueron Rodrigo Depetris, un viejo conocido que aún no pudo sumar minutos (el pasado sábado fue por primera vez al banco), y Lucas Chacana, ambos para reforzar la ofensiva cremosa.En lo inmediato, tras el empate ante Independiente Rivadavia de Mendoza se le vendrá una nueva y rigurosa salida, con mote de final: Aldosivi en Mar del Plata, por la 17ª fecha, el próximo sábado 3 de marzo desde las 19:35 (también irá televisado por TyC Sports); luego será local de All Boys, que pelea por escaparle a los seis descensos y el domingo cortó una racha de cuatro sin victorias tras superar 2 a 1 a Mitre en Santiago del Estero, ganando su primer juego como visitante en el campeonato.17- Aldosivi de Mar del Plata (V), 18- All Boys (L), 19- Mitre de Santiago del Estero (V), 20- Deportivo Morón (L), 21- Libre, 22- Boca Unidos de Corrientes (V), 23- Quilmes (L), 24- Sarmiento de Junín (V) y 25- Villa Dálmine (L).El juvenil de Atlético de Rafaela, Matías Godoy, fue convocado nuevamente para entrenar con la Selección Argentina Sub 16 de Diego Placente. El delantero ceresino (16 años) fue campeón Sudamericano el año pasado y para este 2018 fue promovido en la “Crema” al plantel de Reserva, donde ya tuvo su debut en el equipo de Lito Bottaniz y en la red.