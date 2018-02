Hay 700 ha. para desarrollar producción agroecológica

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - En enero pasado, la Municipalidad de Rafaela dio cuenta que desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable, iba a evaluar, mediante un estudio de prefactibilidad, actividades productivas que puedan realizarse en los terrenos periurbanos de la ciudad, en función de la necesidad de proteger a la población y al ambiente y evaluar la utilización de espacios. Esto responde a la necesidad de generar experiencias adaptadas al contexto territorial rafaelino en función de las características agronómicas locales, mientras se continúa aguardando la decisión del Concejo Municipal en cuanto a los metros de zona de resguardo ambiental. Silvio Bonafede presentó un proyecto para ampliar la zona de resguardo hasta 500 metros. Por otra parte, Nación creó un grupo de trabajo interministerial para regular el uso de agroquímicos: tendrá 90 días de plazo para establecer las políticas de regulación del uso de agroquímicos, en especial en cercanías de zonas pobladas, según lo publicado en el Boletín Oficial.

Estas actividades comienzan hoy. Así lo informó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) la Directora del IDS, María Paz Caruso, quien dio algunos detalles con respecto a este área perirubana. "Son casi 700 ha", dijo Caruso. Son más de 6 barrios 9 de Julio -junto con el barrio 40 es el más extenso en superficie: 114 manzanas-. En toda esa área no se pueden aplicar productos de ningún tipo (hasta ahora, 200 metros desde la última edificación).

Hasta ahora, el estudio ya comenzó e implicó la toma de datos, como por ejemplo, el dato de la superficie afectada y la cantidad de aplicadores (una decena, aproximadamente).

El IDS presentó hace más de un año un extenso trabajo que recogió la visión de varios profesionales del tema y se lo elevó al Concejo Municipal, quien se lo había pedido. Sin embargo, nunca lo analizó. "Decir que nosotros habíamos cumplido con nuestra parte era una respuesta que era a medias. Nos preguntamos qué podíamos hacer en el mientras tanto el Cuerpo Legislativo debatía. Entonces, empezamos a pensar qué se podía hacer en esa superficie en donde los productores no pueden realizar ninguna aplicación. Son terrenos que no tienen ningún uso, salvo la de resguardo ambiental. También, empezamos a pensar qué beneficios ambientales y para la salud puede tener explotar estos 200 metros. Pueden ser barreras forestales (uno de los temas que surgió luego de las fuertes tormentas de viento que se abatieron sobre la ciudad, que serviría también para la producción de madera) o intensificar la masa arbórea (hay muchos campos en donde se nota la deforestación, con las consabidas consecuencias ambientales) o bien otras actividades que se puedan llegar a realizar. La idea es armar un proyecto para esta superficie", dijo la Directora del IDS.

Asimismo, indicó que "la idea es hacer un proyecto de prefactibilidad que contemple también la posibilidad de que se amplíe el área de resguardo a 500 metros".

"El trabajo está formado por distintos profesionales: algunos que están vinculados son especialistas en políticas ambientales, hay economistas, ingenieros agrónomos, especialistas en árboles.... Van a venir a la ciudad con algo de información que le pasamos y la idea es hacer algunos encuentros con organizaciones e instituciones de la ciudad que están interesados en el tema", dijo Caruso. Este encuentro está previsto para el día de hoy: se desarrollará en la sede del IDS (en el Viejo Mercado).

"Seguramente, el equipo técnico va a recorrer algunos espacios y realizaremos encuentros con referentes institucionales, entre ellos, la Sociedad Rural, que es miembro del IDS y de forma individual. La idea es para mayo o abril vengan de nuevo, poder hacer una convocatoria pública y que antes de fin de año podamos tener un estudio que nos dé algunas ideas sobre que usos puede tener esta área", completó Caruso.



¿HUERTAS AGROECOLOGICAS?

En épocas de campaña electoral, suelen surgir algunos proyectos que tratan de vincular la economía social con la ecología. De hecho, el año pasado, algunos partidos se disputaban la paternidad de una idea de estas características. Pero, ¿es posible de concretarse? "Hay que analizarlo bien. Lo de agroecología también está contemplado. También habrá un especialista sobre el tema. Siempre hay interesados en hacer experimentos en huecos urbanos y si bien es más complejo, se puede concretar a gran escala. Puede ser una alternativa, como la producción frutihortícola", respondió Caruso.



DETERMINAR LA DERIVA

"En el caso de que haya algo en esa área, servirá también para determinar la deriva, pese a que generalmente no sucede, porque es más fácil determinarlo en un árbol o en una lechuga que en pasto, porque manifestará rápidamente la afectación, al secarse. Pero hay que pensarlo para que pueda ser tomado como referencia en otros lugares del país y de la Provincia", dijo Caruso.