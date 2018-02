El 20 de marzo abrirán licitación para la ruta 22

Con un presupuesto de casi 300 millones de pesos. El diputado Omar Martínez resaltó “es una obra de suma importancia no sólo por el monto de la inversión que realiza la Provincia sino también por el profundo significado que tiene para los vecinos y la producción de la región”. Próximamente se inaugurará el puente sobre Las Calaveras ubicado en el camino comunal Nº 22 que une Lehmann y Rafaela.

El diputado provincial Omar Martínez informó que el próximo 20 de marzo, en la localidad de Eusebia, se realizará la apertura de sobres de la licitación pública Nº 46/2017 que consiste en la pavimentación de la ruta Provincial Nº 22 tramo Pueblo Marini / Colonia Bicha.El legislador resaltó su satisfacción por esta obra que es “de suma importancia no sólo por la inversión que realiza la Provincia -con un presupuesto de casi 300 millones de pesos (291.330.288 pesos) sino por el profundo significado que tiene para los vecinos de la región, para nuestra producción, para la vida diaria de muchos santafesinos. Es el compromiso de una Provincia que pone énfasis en la inversión en la infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de todos”.El comienzo del acto está programado a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio Carolina, frente a R.P. Nº 280- S. Ex Estación de Ferrocarril de Eusebia.Cabe recordar que en octubre ya se abrieron los sobres con las ofertas para la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 22, en la etapa correspondiente al tramo que une a Josefina con Bauer y Sigel, con un presupuesto superior a los 200 millones de pesos.En otro orden, el legislador hizo saber que por razones de fuerza mayor debió suspenderse la ceremonia prevista para mañana, a las 18 horas, en la que se realizaría la inauguración del puente sobre el arroyo Las Calaveras, en el camino comunal 22 que une Lehmann con Rafaela, no se indicó la fecha en la que se procederá a la aguardada inauguración.