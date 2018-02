Federico Marcello llegó para presentarla

Los jóvenes creadores de la películaque se conocerá hoy en la sala del Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano", Pablo Zapata y su director Federico Marcello, desde el pasado 3 de enero iniciaron una gira para presentar en 50 ciudades del país su obra, desde ayer están en la ciudad para cumplir esa meta.Como ocurría varias décadas atrás, los elencos teatrales llegaban una jornada antes de la función para hacer prensa, y es así como cada medio recibía a los actores y se adentraba en la trama de la propuesta que acercaban, del mismo modo el productor y el director y guionista de "De acá a la China", llegaron ayer por la mañana, una jornada antes de la función, la visita fue aprovechada por la gente de la sala del Bv. Santa Fe para convocar a una rueda de prensa, la que se llevó a cabo a media mañana en el edificio del cine.El encuentro tuvo una breve introducción ofrecida por Patricia Andretich, agradeciendo la presencia y anunció la función que tendrá lugar esta noche a las 22, también hizo uso de la palabra Ramiro Rodríguez, presentando a los dos visitantes.Quien llevó la voz cantante fue Federico Marcello que puso de relieve que "la película se llama 'De acá a la China', yo soy el director y guionista, y Pablo es el productor".Resaltó que "la película la hicimos de forma absolutamente independiente sin subsidios públicos ni privados, la hicimos con el presupuesto que teníamos, y decidimos ir a China a hacerla y la filmamos en la provincia de Fujian, que es de donde proviene el 85% de los chinos que viven en Argentina, una vez que volvimos de China, decidimos con Pablo hacer esta presentación más alternativa que es recorrer diez provincias de todo el país y hacer cincuenta funciones exclusivas, y acá, en Rafaela, vamos a hacer la anteúltima función"Por otra parte remarcó su reconocimiento al cine Belgrano, en las figuras de Ramiro y Patricia que "nos permiten contar con este espacio para contar lo que estamos haciendo".Consultado acerca de la recepción que está teniendo la gira, destacó que "al principio nosotros no estamos acostumbrados a hacer esto -una rueda de prensa- para nosotros es una locura, nunca estuvimos delante de tanta gente con tantos medios en forma simultánea, para nosotros fue un entrenamiento, en las primeras funciones nos costaba generar el espacio de diálogo, pero fuimos entendiendo la dinámica y las charlas -con el público- se extienden por 40 minutos y por más de una hora, la gente pregunta de todo y la verdad es que las devoluciones son impecables".En otro pasaje, al hacer alusión al trabajo sin depender de aportes monetarios públicos o privados señaló que "otra cosa que nos brinda esa libertad fue en el momento de la creación de la película, como no teníamos compromiso con absolutamente nadie, todo el tiempo la película iba cobrando vida a partir de lo que iba pasándonos a nosotros, como no teníamos que responderle a nadie, la realidad de lo que nos pasaba se incluía modificando nuestra historia original".Con respecto al trabajo en China enfatizó que "lo que tuvo fue mágico en un montón de aspectos, principalmente porque nosotros fuimos con un guión escrito de principio a fin, pero a medida que íbamos trabajando aparecía un personaje que modificaba un personaje de nuestra escritura ficcional, o sea no le pedíamos a la persona que actúe, le pedíamos que sea él y modificábamos el guión en base a él, eso le dio como otra vida, y al mismo tiempo lo que nos pasó es que todo el tiempo en China surgían nuevos obstáculos y esos conflictos que debíamos superar, automáticamente aparecía como una solución que mejoraba lo que íbamos a hacer, entonces, todo el tiempo los problemas iban haciendo crecer la película"."Estamos hablando de mucho trabajo, no sólo en China, sino después también. En China estuvimos tres meses pero todo el trabajo posterior nos llevó cinco años, al ser dos personas - que al mismo tiempo llevan su vida trabajando de otras cosas- lleva mucho tiempo"."Nosotros venimos con Pablito buscando también esto de fusionar el viaje y la producción, buscando en cada viaje generar algo, que nos deje algo a nosotros y al mismo tiempo podamos transmitirle a otra persona lo que aprendimos, hicimos primero un documental en Sudáfrica sobre el Apartheid, después hicimos un segundo documental que ahora está en post producción, Israel - Palestina- aquí estuvimos abordando el conflicto a partir de tres grupos de personas que están trabajando con el día a día buscando un camino hacia la paz- y el tercer documental no lo teníamos bien definido cuál era, sabíamos que iba a ser en Irán o en China. Pablo vive en Sudáfrica ahora, una mañana lo llamé y le dije Irán o China, y decidimos China, y ambos empezamos a hacer las investigaciones como para ver qué íbamos a documentar. Inicialmente queríamos darle tridimensionalidad al chino que vive en Argentina, de donde vienen, por qué vienen a Argentina, por qué los supermercados, y todo esto nos llevó a esto de hacer un documental y de esa investigación sale esta idea de un argentino que va a vengarse a China y pone un supermercado, esa idea creció y es la película que vamos a ver mañana -por hoy-".