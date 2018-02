Debate sobre el aborto: Macri dio libertad de conciencia a legisladores

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la residencia de Olivos a casi un centenar de diputados y senadores de Cambiemos, con el objetivo de alistar a su tropa de cara al inicio de un nuevo año parlamentario, y si bien buscó darle cohesión a las bancadas, les garantizó que ve con buenos ojos que en el debate sobre la despenalización del aborto cada legislador sienta la tranquilidad de expresarse con "libertad de consciencia".Más allá de ratificar que su posición es inalterable "a favor de la vida", enfatizó que no está en voluntad imponerle su visión a nadie, e incluso habría estimulado a que legisladores del oficialismo con concepciones opuestas sobre el tema discutan abiertamente en los medios de comunicación. .La sucinta reunión, de tan sólo 40 minutos, comenzó puntual a las 19:00 y se desarrolló a puertas cerradas en el quincho de la quinta, luego de la protocolar foto grupal: se repasaron los proyectos que quedaron pendientes de aprobación del año pasado, pero en general el mensaje de Macri apuntó a la idea de que este año el Poder Ejecutivo no marcará la agenda del Congreso como sucedió el año pasado, sino que habrá mayor autonomía para tratar proyectos propios.Al término del encuentro, que contó con 75 diputados y 15 senadores, se improvisó una conferencia de prensa en la que la voz cantante la tuvo el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, quien ponderó la decisión del Gobierno de "sacar de debajo de la alfombra" un tema que estaba presente en la sociedad, y que gobiernos anteriores habían rehusado hacerlo.De todos modos, confirmó que el oficialismo no va llevar el tema a las apuradas y que en ese sentido no dará quórum a la sesión especial que un grupo de diputadas opositoras pedirá en los próximos días para tratar sobre tablas el proyecto de despenalización del aborto el 8 de marzo, en coincidencia con la marcha por el Día Internacional de la Mujer.En cambio, señaló que el camino para abordar la iniciativa será el trabajo en comisiones."Hasta ahora no hay ningún pedido de sesiones. Si hay pedido de sesión especial no vamos a dar quórum a eso. Pero vamos a profundizar el debate por el camino normal que corresponde, que son las comisiones", señaló Negri."Si creemos que en menos de 24 horas se puede resolver este tema nos pondríamos en la fila de los irresponsables", agregó el radical cordobés."Nosotros no estamos corriendo contra el viento. Lo que hemos hecho fue sacar de abajo de la alfombra un debate de esta envergadura. Esto no es distractivo, no es para desviar el eje de otros temas", subrayó, luego de cuestionar al kirchnerismo por haber obturado la discusión durante sus tres presidencias.Al margen de la cuestión del aborto, que estuvo en el centro de las miradas, Negri comentó que Macri les pidió un Congreso "muy encendido" y "lleno de iniciativas" para 2018."Macri espera fervientemente que el Congreso esté lleno de iniciativas y que recobre ese lugar que estaba faltando hace un tiempo. Que este año esté muy encendido y que haya mucho debate y que sea responsable y serio", apuntó.De todos modos, Negri remarcó que "no escapa a nadie que habrá temas de conflictividad que están pendientes" y mencionó puntualmente a la ley de mercado de capitales, la ley de financiamiento productivo, la extinción de dominio, una reforma política integral que incluya una ley de financiamiento político y la reforma del Código Procesal Penal, entre otras.Tras un año parlamentario 2017 tumultoso que alcanzó su pico de tensión en diciembre con la discusión de la reforma laboral, la idea del Poder Ejecutivo es bajar los decibeles del enfrentamiento para no pagar costos políticos, aunque sin perder intensidad en la discusión de leyes.Por eso, el debate sobre el aborto es una apuesta del Gobierno para instalar un eje transversal que tenga buena recepción en la opinión pública, sin implicar un clima de antagonismo entre fuerzas políticas de distinto signo."Fue una corta pero muy interesante reunión con el Presidente, en la cual pidió a los legisladores que seamos protagonistas dado que somos minoría en ambas Cámaras y es evidente que le quiere dar un nuevo rol al Parlamento en esta división de poderes", señaló por su parte el diputado Héctor "Toty" Flores, quien representó a la Coalición Cívica ante la ausencia con aviso de Elisa Carrió por su salida de la Ciudad de Buenos Aires.Del encuentro participaron además el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario General de Presidencia, Fernando de Andreis; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.Más temprano, el presidente Macri había fijado formalmente a través de un decreto la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso para el próximo jueves a las 11:00: la convocatoria fue realizada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial en la fecha en que lo marca la Constitución Nacional."Señálanse las 11:00 horas del día 1 de marzo próximo para la solemne apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso", se indicó.