Florencia Molinero, en dos frentes que los une el tenis

En un hecho muy poco frecuente en el historial de la entidad, este año habrá elecciones en la Asociación Argentina de Tenis. Días pasados se presentó, en Capital Federal, la lista opositora con Agustín Calleri como candidato y que tiene en su nómina a la rafaelina Florencia Molinero, en el rol de desarrollo del tenis femenino, junto con Florencia Labat."La verdad que contenta. Los chicos tienen muchas ganas y todos estamos para aportar en cada área que se puede ayudar dentro de la Asociación. A lo mejor la AAT necesita de ex tenistas que puedan darle un cambio y creo que es momento que todos nos involucremos, debería ser una obligación que cada uno que deje el deporte que ama, colabore para que se siga fomentando", expresó Flor a LA OPINION.El contacto para sumarse al grupo fue a través de Martín Vasallo Argüello, que fue su coach en los últimos tiempos como profesional. La fecha de las elecciones todavía no está fijada, lo cual debe hacer la conducción oficial. Por estatuto debe ser dentro de los primeros cuatro meses del año, acotando que pueden votar 150 clubes de Buenos Aires afiliados y 29 Federaciones de todo el país.En cuanto a la propuesta en su rol específico, Molinero manifestó que "queremos organizar un comité para el tenis femenino, con el fin de asesorar y ayudar. Cada vez hay menos chicas jugando este deporte. La idea es apoyar en los distintos momentos de la carrera de un tenista, ya sea desarrollo, aprendizaje, inserción al profesionalismo y hasta como profesional".La presentación se realizó en el Buenos Aires Lawn Tenis, uno de los avales más importantes para la lista denominada Experiencia y Cambio.EN LA CAÑADADesde hace casi tres meses, Florencia Molinero está al frente de la Dirección de La Cañada y particularmente en febrero comenzó con la Escuela de Tenis. Se trata sin dudas de un vínculo muy importante, por todo el caudal de conocimientos que puede aportar la ex tenista profesional, sumada a la infraestructura de primer nivel del Club ubicado en el sur de nuestra ciudad."El Club está muy bien y en lo personal con muchas expectativas con la Escuela, ahora los chicos están terminando la pretemporada, mientras que Alejo Bagnera (junior oriundo de Pilar que entrena en La Cañada) está compitiendo en Estados Unidos, ya pronto a regresar al país".Las distintas áreas de enseñanza son: Minitenis (de 4 a 7 años), Escuela (7 a 12), después Competencia (12 a 17), y Alta Competencia (en el caso de Bagnera).Destacó que "se han comprado muchos elementos para darle un nuevo giro a la enseñanza, implementando lo que se hace en Estados Unidos y Europa. Tenemos todas pelotas de colores para enseñar, miniredes, entre otros".