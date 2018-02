Junín: la niña Camila Borda fue abusada antes de ser asesinada

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La niña Camila Borda, que fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de la localidad bonaerense de Junín, fue abusada sexualmente antes de morir, según las primeras pericias, mientras que el sospechoso detenido se expone a una pena de "prisión perpetua". Así lo indicó el fiscal a cargo del caso, Sergio Terrón, quien señaló que el cuerpo de la menor de 11 años presenta signos de que intentó defenderse de un ataque sexual.Terrón también indicó que no le cabe "ninguna duda" de que Carlos Varela, el único detenido por el crimen y quien ocupaba la casa en la que fue encontrado el cadáver de la niña, es el autor del hecho y "comprendía la monstruosidad que estaba haciendo".En ese contexto, el instructor, en declaraciones al canal TN, consideró que le correspondería "una pena de prisión perpetua ya que se trata de un homicidio agravado"."Lo que tenemos hasta ahora es que la niña fue interceptada por él y llevada a la vivienda, donde se encontró inclusive la bicicleta de la menor en una de las habitaciones, donde la abusó y la asesinó", sostuvo el fiscal.Terrón sostuvo que en el cuerpo de la niña "hay marcas defensivas y Varela tenía sangre en las manos", por lo que - advirtió- que "hay una escena bastante clara de que es el autor del crimen".Camila, que era buscada por su familia en Junín tras permanecer cuatro horas desaparecida, fue hallada muerta en una finca cercana a su casa y Varela, que era el cuidador de esa vivienda, quedó detenido como autor del crimen.La niña fue encontrada este domingo sin vida con una bolsa de nylon en la cabeza, amordazada y atada en una bañera en un piso superior de una vivienda ubicada en el barrio Ricardo Rojas de esa ciudad bonaerense, enfrente a la casa de la familia de la menor.Según el fiscal Terrón, en el momento en el que se allanó la casa en la que vivía, Varela "se mostró esquivo" con los policías e inclusive "no quería que entren al baño", donde finalmente fue hallado el cuerpo de la niña.El fiscal dijo que Varela se había mudado hace cuatro meses frente a la casa de la familia de la niña, no tenía antecedentes delictivos y "nunca dio muestras que iba a ser una monstruosidad semejante".Tras el hallazgo del cuerpo de Camila, se produjeron serios incidentes protagonizados por vecinos que intentaron linchar a Varela, apedrearon a los policías y causaron destrozos en móviles y propiedades.El fiscal advirtió que esa actitud de un grupo de pobladores "no favoreció a la investigación", ya que dificultó las tareas periciales, aunque aseguró que "gracias a Dios, la escena (del crimen) fue preservada"."Siempre tratamos de hacer comprender que la Policía está trabajando y única manera de establecer los hechos es estar tranquilos. La escena fue muy dantesca, muy caótica, es difícil trabajar bajo una lluvia de piedras. Todo esto no colaboró con la investigación", expresó al respecto.