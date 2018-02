Castellanos va al paro

En la tarde de ayer, en la sede de AMSAFE sobre el Bv. Lehmann, se informó a los delegados sobre la propuesta paritaria y se generaron las mociones que podrán votar desde hoy y hasta mañana los maestros de todas las escuelas del Departamento. Hay 2 y todas incluyen una medida de fuerza.1) Rechazar propuesta. No inició de clases paro de 48 hs los días 5 y 6. Adhesión al paro internacional de mujeres del 8/3. Paro de 72 hs para la segunda semana.2) Rechazar propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 hs días 5 y 6 adhesión al paro internacional de mujeres del 8/3 con asamblea evaluativa. De no haber respuesta favorable paro por 48 hs semana con movilización a Santa Fe la 3er semanaTeniendo en cuenta que el jueves, además de la Asamblea Provincial hay una extraordinaria de CTERA, para este caso, hay una única moción y es idéntica a la propuesta Nº 1 a nivel provincial."No hubo aceptación. La propuesta es un 15% encubierto", dijo Gricelda Marcos, de AMSAFE Castellanos en diálogo con LA OPINION. También hubo un fuerte rechazo a la tardía presentación de una propuesta por parte del Gobierno Provincial.Saber si arrancan o no las clases, ya se podía conocer al cierre de la edición. Es que si todas las mociones departamentales serían como las de Castellanos, y no se contemplaba ninguna alternativa para aceptar la propuesta, la votación de la asamblea provincial del próximo jueves, sobre el inicio de un plan de lucha a partir de lunes próximo, sería solamente una formalidad.Para Sonia Alesso, existe un acuerdo nacional para ponerle un techo a las paritarias. "Es obvio que hay un porcentaje que se está planteando y se viene respetando. Nosotros mañana vamos a estar informando las propuestas en las distintas provincias, todas son similares. Hay un acuerdo nacional, una definición nacional de que este es el porcentaje y es el que se está planteando en todo el país. Es un techo a las paritarias", afirmó.