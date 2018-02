Aníbal Ibarra será el abogado de Cristina

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra asumió ayer la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa en la que está procesada por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.Junto a Ibarra también integrará la nueva defensa de la ex mandataria el ex juez Roberto Boico, para reemplazar a los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.El cambio de abogados es en la causa en la que Cristina Kirchner está procesada por encubrimiento y sobre ella pesa un pedido de desafuero y detención ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, que debe ser tratado por la Cámara de Senadores.Peñafort explicó que se retiraron de la defensa de la ex mandataria porque así estaba pautado de antemano y aclaró además que junto a Rúa continuará al frente de la defensa del ex canciller Héctor Timerman, también procesado por encubrimiento en esta misma causa, iniciada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de ser encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero.Ibarra y Boico asumieron la defensa de Cristina Kirchner en momentos en que la causa está a punto de pasar a juicio oral y público, tal como lo requirieron el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y las querellas.El ex jefe de Gobierno porteño fue destituido de ese cargo en 2006 por la falta de controles en el boliche República de Cromañón, donde 194 personas murieron a partir de un principio de incendio. Actualmente, tras comenzar a ejercer hace poco más de un año, es el abogado del productor y empresario kirchnerista Javier Grosman, además de otros imputados por los incidentes que tuvieron lugar en el Congreso durante las protestas contra la reforma previsional.En total son once los implicados en la causa que se inició por la denuncia hecha por Alberto Nisman el 14 de enero de 2015.REPUDIOFamiliares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia del boliche República Cromañon repudiaron ayer la designación de Ibarra como abogado de Cristina Kirchner. Mediante un comunicado al que tuvo acceso NA, remarcaron que "semejante nombramiento representa un reconocimiento a quien es el máximo responsable político de la masacre de Cromañon que se llevó la vida de nuestros seres queridos y provocó heridas y sufrimiento a miles de sobrevivientes".