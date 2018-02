Tiempo de festejo para el Midgets Show and Power

La categoría Midgets Show and Power, que se incorporó a la variada actividad del deporte motor regional en la temporada anterior con la disputa de su "Torneo Presentación" tuvo su noche de fiesta en Ramona.El salón del Centro Cultural y Deportivo de esa población fue el marco adecuado para llevar adelante la "Cena Coronación" de esa especialidad, el último sábado, resultando propicia la oportunidad para entregar los premios y distinciones.Cristian Bottazzi, en su carácter de responsable de la nueva especialidad, tuvo a su cargo la organización -junto a un grupo de colaboradores- de un evento que alcanzó su mayor brillo cuando recibieron sus trofeos el campeón Gonzalo Zurbriggen y sus escoltas, los hermanos Gastón y Adriel Viano, quienes completaron el podio al cabo de la temporada 2017.Los pilotos que lograron destacarse fueron premiados con las copas aportadas por la categoría; los trofeos de cristal que hizo llegar la Federación Regional de Automovilismo con asiento en Rosario y similares presentes del Centro Cultural y Deportivo Ramona, que también reconoció la tarea de Bottazzi.También merece destacarse otro momento especial, cuando fue proclamada la primera reina de la categoría, Sofía Rubiolo, una joven de Morteros que fue postulada por Adriel Viano.Resultó electa tras una prolongada deliberación de un jurado que pudo llegar a una definición muy apretada entre varias candidatas a quedarse con todos los atributos que finalmente lució Sofía, tras prevalecer entre 11 princesas, que presentaron otros tantos pilotos.Pero antes de esas ceremonias, de premiación y coronación, se entregaron varios reconocimientos a personas e instituciones que brindaron una colaboración de gran valor para el Midgets Show and Power.En ese sentido, se entregaron medallas a los pilotos que asistieron al festejo y al periodismo que difundió la actividad y presente en ese festejo: "Pasión Sobre Ruedas", "Pista 100" y "Diario LA OPINION".También recibieron presentes los oficiales Hugo Mansilla (comisario deportivo) y Alberto Márquez (técnico deportivo); como así también Carlos Durando (por brindar un excelente servicio médico) y los responsables en el área de prensa, Rubén Heinzen (filmación) y Aníbal Roldán (fotografía).Durante la noche, fueron premiados el "Auto Mejor Presentado" (Oscar Belinde, de Rafaela); el "Mejor Compañero" (Gustavo Toffoli, de San Francisco) y la "Caballerosidad en Pista" (Gastón Viano, de Morteros).Las siguientes distinciones, consistentes en sendas plaquetas, fueron para la Federación Regional de Automovilismo con sede en Rosario (recibida por Alberto Márquez y Jorge Dominino) y el Centro Cultural y Deportivo de Ramona (representada en la ocasión por su presidente Jorge Martino).Respecto del Torneo Oficial 2018, se adelantó que constará de 10 fechas y que, en principio, se estará iniciando el sábado 17 de marzo, aunque será necesario aguardar que se den las condiciones ideales de piso para poder trabajar en la compactación del circuito "Raúl Caligaris".Ese trazado, de acuerdo con lo anunciado por Martino, servirá de marco, no solo a la disputa de las competencias del Midgets Show and Power, sino también a pruebas de Motociclismo (organizará una fecha del CAM) y de Karting.