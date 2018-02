Comienza una semana clave en las paritarias provinciales

Es un clásico: restan horas para el -programado desde hace meses- inicio de clases y el Gobierno de la Provincia presentará, a una semana de que las escuelas vuelvan a recibir a los chicos, la primera propuesta salarial. La misma oferta que se le presente a los docentes, será la que corra para el resto de los gremios que representan a los trabajadores de la administración social.

Será esta la segunda reunión, dado que la primera se había dado el jueves pasado. Y, tal cual como se suponía, no hubo una propuesta concreta. Igualmente, ya hubo un adelanto en donde se indicaba que la misma se presentaría hoy.

Concretamente, el gobierno de la provincia convocó a la segunda reunión paritaria del año con los representantes de los gremios docentes Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet); y de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La reunión con los representantes de la administración central se llevará a cabo a las 10 horas en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649 - ciudad de Santa Fe). En tanto, la reunión con los representantes de los gremios docentes fue convocada a la misma hora en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Rivadavia 3049 - ciudad de Santa Fe).

La paritaria santafesina no se avizora tan virulenta como en otros distritos, como por ejemplo, Buenos Aires. Aquí, no se está tan lejos de zanjar las diferencias. Igualmente, nada evita que, previo a esto, se realicen algunas medidas de fuerza, a modo de juegos de presión.

Hace algunos días, el Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, adelantó: "seguramente la convocatoria será para el lunes que viene ya con una oferta concreta para proponerles que surgirá de lo que recogimos en ambas mesas, de algunos planteos concretos que nos hicieron los sindicatos, más los datos de la economía actual".

Consultado por el 20 por ciento de incremento que sugirió la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, el ministro Farías prefirió evitar hablar de porcentajes, sin embargo "estamos evaluando cómo tomar lo que está pautado en el presupuesto, para nosotros el 15 por ciento es una referencia pero no necesariamente una obligación". Con lo cual, evitó ponerle techo a la negociación paritaria. En otro tramo, ratificó lo que se venía diciendo desde hacía días: la ratificación de la cláusula gatillo, que permite reacondicionar los salarios en función del índice de la inflación mensual.



AMSAFE INFORMA

Y VOTA EL 1º

AMSAFE Departamento Castellanos ya convocó para hoy a las 18 en la sede gremial de Bv. Lehmann 398 a una asamblea informativa, en donde se considerará la situación docente a nivel Nacional y se analizará la propuesta del gobierno provincial para determinar acciones a seguir. Al mismo tiempo, ya está determinada una convocatoria a Asamblea General Extraordinaria (CTERA) y Asamblea Provincial para el jueves 1 de marzo.



MUNICIPALES, EL JUEVES

Otra de las paritarias que tendrán importancia esta semana será la de los Municipales. Recordemos que en reunión plenaria de intendentes y presidentes comunales de la provincia, convocada por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, se determinó que sea el próximo jueves. Allí Rafaela tendrá representantes en ambos lados de la mesa de negociación: estará el Municipio por la patronal (la Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano, siempre es la elegida) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (a través de su Secretario General, Darío Cocco). Aquí, los empleados ya rechazaron el límite impuesto por Nación de un 15% y sin cláusula gatillo.