Hoy, Macri recibe a una lechería en problemas

El presidente Mauricio Macri recibirá a las 15 en la Casa Rosada a los integrantes de la cadena láctea para tomar conocimiento del estado de situación de la misma, el cual es sumamente preocupante dado que sufren las consecuencias no solo del clima, sino también de las políticas económicas que hacen que permanentemente tengan mayores costos y no se avizoren incrementos en el pago del litro de leche cruda.El encuentro será el segundo que mantendrá el mandatario con tamberos e industriales del rubro: en noviembre del año pasado habían tenido la primera reunión, en donde Macri les había sugerido a los productores que revean los costos. Pero, en estos meses, el dólar aumentó, la inflación se disparó, los impuestos subieron pero lo que recibe el tambero es siempre lo mismo.De hecho, la semana pasada, cuando el martes se reunieron con Alejandro Sammartino (que de noviembre a esta parte pasó de ser subsecretario a solo director de Lechería) los tamberos pidieron a Defensa de la Competencia que investigue si no había una cartelización por parte de la industria, que impedía que se pagara más por el litro de leche cruda. “Defensa de la Competencia nos dijo que no podía investigar de oficio, que necesitaba denuncias con nombre y apellido. Pero si hacemos eso ¿quién nos va a recibir la leche?”, se preguntó Fernando Córdoba, en diálogo con “Algo dirán” (Radio Galena, 94,5 Mhz), quien adelantó que tenía pocas expectativas respecto del encuentro del día de hoy."Con los números que estamos manejando hoy, es inútil pensar en una lechería de largo plazo, porque no sabemos quiénes van a llegar. Hoy los costos están superando holgadamente a los precios que estamos recibiendo por la materia prima. Y me atrevería a decir que todas las entidades estamos viendo que hay que tomar medidas urgentes para poder llevarle al productor, porque no le vemos una salida a la situación actual. Hoy tenemos un constante incremento de costo, que en los últimos meses ha sido del 20%, pero el precio que recibimos no se ha movido", comentó.Uno de los reclamos que le llevarán hoy al Presidente es la ejecución inmediata y en un solo pago de los 200 millones de pesos a los que se había comprometido a entregar a los productores tamberos de Santa Fe hace un año, cuando buena parte de la Provincia estaba bajo agua. Hasta ahora, de la promesa original llegaron sólo 50 millones de pesos y recién hacia finales de 2017. "Cuando se lo preguntamos, se liberaron esos fondos. Al paso que vamos, va a pasar otro año si seguimos recibiendo el dinero en cómodas cuotas de $ 50 millones", completó.Finalmente, Córdoba marcó que hicieron a lugar al pedido de MeProLSaFe para que estén presentes los representantes de las provincias involucradas. Asimismo, estará presente el Presidente del Banco Nación, Javier Gonzalez Fraga: con este funcionario se hablarán de los créditos prendarios, que si bien se habló mucho, aún no hay respuestas al respecto.