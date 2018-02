Bovaglio, tras una nueva y floja actuación como local

sigue siendo el único líder de la. Los números de la “Crema” indican que es uno de los principales candidatos a pelear por el ascenso directo. Marcha líder y depende de sí mismo para lograrlo. Claro está que luego del 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, en otra pobre presentación como local, se siembran algunas dudas a la hora de ratificar la candidatura. Los partidos en el Monumental de Alberdi le cuestan, se siente más cómodo de visitante (es el mejor de la categoría con el 70,83% de efectividad).“Las sensaciones no son agradables, en relación al desarrollo del partido hubo algunas cosas que fueron buenas y otras que no, lo analizaremos más fríamente para conversarlo con los jugadores desde este lunes”, declaróen conferencia de prensa.-Sí, méritos del rival muy pocos, no hizo mucho para conseguir el empate. Hicieron una modificación táctica en el entretiempo con línea de tres en el fondo, sumaron un volante y esos nos obligó a nosotros a modificar nuestro sistema, armar un 4-4-2 y nos quedamos sin fútbol. Tuvimos que modificar nosotros y empezamos a jugar incómodos, tuvimos un pasaje del ST donde tuvimos un par de contras para hacer el segundo gol, creo que ahí se terminaba el partido, no fuimos efectivos y en la única jugada clara de gol que yo recuerde del rival en todo el partido llegó el empate.-Nos quedamos sin fútbol, lo metimos a Nico Castro como clásico ocho para jugar por la banda, y es una posición que a él lo desgasta, tuvimos que hacer el cambio por Gaggi pero lo que más nos faltó fue fútbol, por eso no le llegaba una pelota a los delanteros de la manera que les tendría que haber llegado.-No estábamos pasando sobresaltos, a pesar de que no teníamos fútbol metíamos algunas contras y daba la sensación que en algún momento le íbamos a hacer el segundo. Los cambios los hicimos después que el rival nos empató y obviamente teníamos que salir a buscar, conseguir la victoria. Tampoco se trata de cambiar por cambiar. Modificamos para compensar y nos quedamos sin fútbol.-Me deja con un sinsabor la carencia de fútbol. En el PT fuimos de menos a más, lo encontrábamos poco a Nico (Castro), así y todo fuimos levantando, encontramos el gol y en líneas generales terminamos jugando bien. En el ST nos pasó lo mismo pero quedó más evidenciado cuando sobre el final ya nos costó llegar, el rival te empata, no lográs sumar de a tres, me preocupa la carencia de fútbol que tuvo el equipo.-El campeonato entró en un terreno en donde a los rivales que tienen que ganar les está costando hacerlo, esta fue una fecha más donde los resultados ratifican eso, se dan resultados que a priori no están en los planes de nadie. Los equipos que realmente se van a quedar con el ascenso son los que realmente tienen la valentía para ganar los partidos.-No, es una final más de las finales que hablamos, como cuando viajamos a Madryn y dijimos que teníamos trece finales por delante, la que se viene en Mar del Plata el próximo sábado es una final más.