El Concejo se reactiva con la mirada puesta en el jueves

El Concejo Municipal retomará hoy a partir de las 8:30 su actividad cotidiana, con vistas a lo que será la primera sesión ordinaria del año, que, como es tradicional, tendrá como condimento particular el discurso del intendente Luis Castellano, en la apertura del año legislativo local.No estarán todos los concejales presentes en el día de hoy: ya se sabe que Marta Pascual no irá. Es que su marido, Alejandro Galetto, era quien conducía el auto que tuvo un accidente en la Ruta 1 y que como consecuencia del mismo falleciera Oscar Luis Dell Acqua, hermano del Presidente de Aerolíneas Argentinas. Galetto está en terapia intensiva. Sin lugar a dudas, esta situación tendrá impacto en el seno del Cuerpo Legislativo.Más allá de esta situación personal, en el orden político, este será el comienzo de un año sumamente especial para el Concejo y para la política local. Es que será el primero que estará bajo la conducción de la oposición, a través de Raúl "Lalo" Bonino (Cambiemos). La contundente victoria del año pasado y esta situación política hace que la carrera hacia la Intendencia se juegue desde ahora.Es por ello que cobra mucha importancia el discurso que dará el intendente Luis Castellano, en lo que será la apertura formal del inicio del año legislativo. Allí dejará marcada la impronta que tomará su gestión, luego de la reforma de su gabinete que no trajo demasiados cambios (salvo algunos enroques).Recientemente, Castellano encabezó una reunión de Gabinete en donde se terminaron de pulir una decena de proyectos que se presentarán ante el Cuerpo Legislativo. Uno de ellos está vinculado con la obra de pavimentación que mejorará la vida de rafaelinos en 13 barrios, distribuidos en unas 100 cuadras.La seguridad será otro de los grandes reclamos. Desde hace algunas semanas, el tema está al tope de las gestiones políticas en los más altos niveles, culminando con la visita del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y del fiscal Regional Jorge Bacilini. Más allá de esta situación y la respuesta positiva respecto del cambio en la Policía Comunitaria, aún queda la sorpresa por la decisión de no mejorar el estado de diferentes destacamentos policiales locales, como así también no dar respuesta a los permanentes reclamos de mayor cantidad de personal policial para la URV. No sería de extrañar algún anuncio vinculado con la llegada de la Policía Federal.Con la licitación por el acueducto en marcha, este punto dejará de estar como una exigencia y servirá solamente como un reclamo para su concreción. Pero aún no hay novedades con respecto a lo que sucede con el gasoducto, que ya debería estar en marcha y aún no hay una pala clavada.