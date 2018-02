¿Qué hacer para que el regreso no desanime?

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La vuelta de las vacaciones suele ser un momento duro para el ánimo y puede convertirse en una etapa prolongada de desánimo.Aunque padecer este tipo de depresión es en algún punto normal, es necesario saber cómo emprender la vuelta al trabajo con optimismo para que este sentimiento dure lo menos posible y podamos afrontar el nuevo año con toda la energía."Muchas personas sufren lo que los psicólogos llaman una depresión post-vacacional, con síntomas muy parecidos a los de una depresión habitual. Algunos de los principales indicios de poseerla pueden ser abatimiento, apatía, insomnio, irritabilidad e incluso y problemas para relacionarse con los demás", explicó Ernesto Crescenti médico, investigador y Director del "Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V. Crescenti".El especialista señaló que "para que esto no suceda, se recomienda tratar de tomar un regreso paulatino a las actividades y no amargarse"."Por ejemplo, es importante ir adaptándonos poco a poco a las actividades diarias, acomodar los horarios de descanso, acostándonos temprano y levantándonos con tiempo para que nuestro cuerpo se adapte a la rutina de la forma más sencilla", añadió.: Es necesario pensar que la vuelta al trabajo no solo implica cosas negativas, sino también positivas. Es posible tomarse este regreso como una ocasión para ponerse metas laborales a mediano plazo.Tampoco hay que agobiarse ni intentar estar al día de todo en la primera jornada. Hacer listas de tareas, dividirlas según su prioridad e implicación temporal ayudará a realizar el trabajo de mejor manera.: Para estar de buen humor hay que ponerse objetivos personales, como por ejemplo empezar a ir al gimnasio, aprender algún idioma, comenzar un hobby. En este punto es muy importante establecer la meta y el camino para conseguirla.Terminar las vacaciones no significa que se terminó la diversión. Podemos aprovechar para hacer planes entretenidos al salir del trabajo, como salir con amigos o hacer turismo por nuestra propia ciudad.Los fines de semana pueden convertirse en oportunidades para hacer pequeñas escapadas y disfrutar del tiempo libre. Esto ayudará a comprender que cada día es una ocasión de pasarla bien y ser felices, no solo en vacaciones.