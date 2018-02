"Da bronca porque van solo contra el interior"

La eliminación de los Federales B y C, dispuesta por el Consejo Federal, está siendo contrarrestada por los directamente perjudicados con movidas en redes sociales y la decisión de marchar hacia esa entidad, el martes al mediodía, en Buenos Aires. De acuerdo a las estimaciones, entre jugadores y entrenadores, 3.000 personas estarían siendo perjudicadas laboralmente.El capitán de Ben Hur, Gustavo Mathier, expresó ante la consulta de LA OPINION que "nosotros (por los jugadores) en los entrenamientos hablamos todos los días de este tema. Y es lógico que no resulta lo mismo entrenar con la tranquilidad de lo que vas a jugar, a hacerlo en medio de esta incertidumbre".El Flaco señaló que "nosotros estamos lejos", además de que muchos jugadores trabajan, motivo por el cual no habría nadie del plantel en este reclamo federal. Ampliando la sensación que rodea a todo jugador de los torneos Federales, puntualizó que "la verdad estamos más pendientes de lo que sale en los diarios o en las páginas de ascenso, que de otra cosa. Igualmente, Gustavo Kestler nos dijo que el día 28 tendría que haber una decisión definitiva, aunque reconociendo que es muy difícil que esto cambie".Desde el punto de vista económico y deportivo, la resolución es un mazazo por donde se la analice. "En nuestro ambiente todos saben que no se paga lo mismo en la Liga Rafaelina que para jugar el Federal B. Y desde lo deportivo, nos perdemos una vidriera importante, porque ha habido casos de jugadores que pudieron dar un salto jugando esta categoría", mencionó el lateral-volante benhurense.Además, Mathier no ocultó su fastidio porque lo dispuesto con estos cambios sólo afecta al interior. "Duele mucho, porque no han tocado la Primera C, por ejemplo, que es la categoría similar al Federal B. Los únicos perjudicados hemos sido nosotros, en el interior". Cabe acotar que en el caso de las divisionales C y D, por ejemplo, debe ser AFA la que resuelva si hace también alguna modificación.Dentro de este panorama sombrío, lo más trascendente ha sido la solidaridad de muchos jugadores y entrenadores de categorías superiores, incluyendo la Superliga, que pese a la no difusión de los grandes medios nacionales, han expresado su sentimiento de apoyo para el fútbol de tierra adentro.