Los africanos más futboleros

Una definición que puede ser controversial, en virtud de lo subjetivo de la percepción; no obstante, hay poco para discutir cuando a través de Nigeria, localizamos el punto más alto en la relación del continente negro con las principales competencias internacionales a nivel de selecciones.La referencia futbolística de los africanos por estos tiempos, ya no son Las Aguilas, en todo caso, Egipto, ultimo finalista de la Copa de las Naciones y Camerún, actual campeón que paradójicamente no clasificó para Rusia 2018, sustentan el elogio. Sin embargo, por historia y participaciones en los grandes eventos, Nigeria sostiene el prestigio y el respeto de toda la comunidad futbolera, por tratarse entre otros detalles estadísticos, en la única Selección de ese continente en arribar en 3 oportunidades a los 8vos de final de los mundiales, siendo el de Brasil en 2014, el último antecedente en esa instancia.Ya no son los tiempos dorados donde los jugadores nacidos en ese territorio, eran figuras en los equipos de alta gama europeos; mas agregaríamos en ese sentido, el actual plantel, está ligado a historias en algunos casos, traumáticas, que vienen de controversias sociales y económicas. Este plafón descriptivo, no autoriza a la subestimación deportiva, en todo caso, refuerza que Argentina, reúne las condiciones previas para quedarse con la candidatura en su grupo, pero que empezada la competencia, habrá que tener las mejores virtudes a flor de piel, para desplazar a equipos como Nigeria, un viejo conocido que dicho sea de paso, le propinó una inesperada goleada a los albicelestes en el partido amistoso jugado en Krasnodar por 4 a 2 remontando dos goles, que como diferencia parcial, había logrado el equipo de Sampaoli.En medio del caos y una situación impropia para cualquier adolescente, creció un grupo de africanos que hoy miran de lejos todo aquello. En 2002 se desató un conflicto islamita en Nigeria que comenzó con la formación del grupo terrorista fundamentalista Boko Haram. La escalada de problemas religiosos y de extrema violencia se multiplicó por el territorio.En ese contexto, más o menos hiriente según el caso, se desarrolló un grupo de jugadores que supo reencontrarse con el juego y que estará en Rusia. Así evolucionaron, encontrando, en su mayoría, una vía de escape en Europa, ya que 17 de los 23 convocados habitualmente por el alemán Gernot Rohr, juegan en el Viejo Continente. Otros tres lo hacen en Asia, y apenas tres juegan en Nigeria.Existió un cambio de mentalidad en todo este proceso. Varios jugadores, más allá de sus destinos europeos, necesitaban encontrar un norte en su relación con el seleccionado de su país. Porque si bien todos lo reconocían como un grupo con enorme talento, potencial y buen desarrollo, había algo que le faltaba: consolidarse como un equipo más disciplinado. Y allí entra en acción Gernot Rohr que tomó el control desde agosto de 2016. Y no se trató de un manotazo en el aire. Sus experiencias al frente de Gabón, Níger y Burkina Faso le permitían saber bien cómo piensa y qué siente el jugador nigeriano.Rohr mejoró exponencialmente a este seleccionado, refrescó a un equipo que no se clasificó para las últimas dos copas de Africa. El ciclo apenas registra una derrota y fue el primer conjunto africano en clasificarse para Rusia 2018.Con John Obi Mikel, volante histórico de Chelsea como estandarte (hoy en la Superliga china en Tianjin Teda), las Super Eagles saben que deberán apostar a quedarse con la victoria ante Islandia y luchar por buenos resultados ante Croacia y la Argentina.Y allí es donde comienzan los cálculos, porque este desenfado de Nigeria que le permitió ganar claramente en Krasnodar, se contrapone con la historia. La Argentina y Nigeria se enfrentaron cuatro veces en los mundiales y todos fueron éxitos del equipo albiceleste. En Estados Unidos 1994 jugaron en la segunda jornada del torneo, y la Argentina se impuso por 2 a 1; en Corea y Japón 2002, volvieron a cruzarse, fue un triunfo por 1 a 0, por la primera jornada del Grupo F; en Sudáfrica 2010, por el Grupo B, fue un éxito por 1 a 0, y, en Brasil 2014, compartieron también el Grupo F, y se impuso la Argentina por 3 a 2.Nigeria es un claro ejemplo de superación y será un escollo importante en el camino del equipo dirigido por Sampaoli, con ellos se va encontrar el 26 de junio en el estadio del Zenit, en la ciudad de la Academia Imperial de Las Artes, la señorial San Petersburgo.Néstor ClivatiPeriodista acreditado para LA OPINIONRusia 2018