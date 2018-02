Defendió despidos y rechazó contratados

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibánez, defendió los 258 despidos aplicados en ese organismo y rechazó haber contratado "94 asesores" como denunció el Partido Obrero (PO).Ibañez salió así al cruce de la denuncia que hizo circular la militante del PO Yamila Mathon, una de las despedidas en el instituto.En declaraciones radiales, el titular del INTI dijo que "sólo 16 personas" fueron contratadas como "asesores de la Presidencia" desde que asumió, y aclaró que cuando concluya su gestión, se irán con él."La transformación que estamos haciendo en el INTI es resultado del trabajo de los últimos dos años. En estos meses, relevamos las capacidades y desafíos de la institución y, al mismo tiempo lo que nos pide la industria y en especial las PyMEs", sostuvo.Se quejó de que en los últimos 15 años, el INTI "se dedicó a acompañar a una industria protegida y cerrada. Necesitamos que ayude a la innovación, al desarrollo y a la incorporación de tecnología de nuestra industria, en especial de las PYMES, para que sean competitivas y generen más empleo"."Entiendo que los cambios requieren acciones y algunas de ellas no son agradables, pero son necesarias para llevar la institución al futuro que necesita la industria", sostuvo.Consultado sobre la denuncia de Mathon, recordó que la militante "concursó en 2006 como coordinadora de la Red de Apoyo al Trabajo Popular. El cargo por concurso tiene una duración de 5 años, por lo cual desde 2011 tiene vencido su cargo"."Dentro del INTI que queremos no tenemos previsto una Red de Apoyo al Trabajo Popular. Entendemos que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social están trabajando estas áreas con calidad y conocimiento. Nuestra misión es ayudar en la transformación de la industria argentina. Por otro lado, no es delegada", aclaró.Sobre el listado de asesores difundido en Radio Mitre, Ibáñez replicó: "Hay mucho personal eventual, que no está más en la institución".Además, desmintió que "todos sean asesores de la Presidencia. Son empleados con distintas tareas operativas".Y dijo que hay "16 personas con contrato temporal, que lo renuevo cada seis meses, que llegan conmigo y se van conmigo. Yo requiero un equipo de confianza".Según fuentes oficiales, los 258 despedidos del INTI incluyen casos de "inasistencia y de mala relación" con los jefes -algo que los gremios que representan a los trabajadores niegan con las evaluaciones de rendimiento en mano-.Además, otra parte de los 258 despedidos dejarán de tener tareas por la "reorganización del Instituto"."Tengo derecho a elegir un equipo profesional y de confianza.Desde que llegamos el INTI creció en servicios y en inversión y va a seguir creciendo", dijo Ibáñez.Destacó que el INTI "prestó 200.000 servicios a más de 13500 empresas en el 2017. Es un crecimiento del 113% en cantidad de servicios y un 40% en empresas asistidas"."También se ha hecho un gran esfuerzo por llevar a la vanguardia a la institución invirtiendo en obras y equipamiento científico técnico, pero también en obras para sus empleados, como baños, vestuarios, comedor, etc. No quedan dudas de que los resultados nos avalan", señaló.