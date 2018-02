Cerca del 10% pagó de forma anualizada la Tasa

Cerca de un 10% de la totalidad de los contribuyentes eligió el pago anualizado de la Tasa General de Inmuebles de la ciudad, cifra que sorprendió en el Ejecutivo Municipal. Pero, no todas fueron buenas noticias: hubo algunos que eligieron esta vía, pero también pagaron el mes de enero, con lo que se supone que habrá reclamos para la devolución de esta primera cuota.Recordemos que, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Tributaria 2018, se recibió una boleta extra de la Tasa: además de las correspondientes a los primeros 6 meses del año, había otra que permitía realizar un único pago mensual, con un descuento del 10%, algo que se podía hacer efectivo hasta el 31 de enero pasado."Superamos el 10% de contribuyentes que adhirieron al pago voluntario anualizado", indicó la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, Marcela Basano, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Todos tenemos un problema: nos cuesta leer la información anexa", dijo Basano y señaló que muchos contribuyentes pagaron la factura anual y también la cuota correspondiente al mes de enero. "La comunicación decía claramente que si se pagaba el año completo, no se debía pagar la mensual", dijo la funcionaria, quien agregó que "es por ello que hemos tenido algunos reclamos por esta equivocación, por la duplicidad de pago".¿Cómo se procede en estos casos? "Esto requiere una serie de trámites administrativos para poder resolverlo. En este caso hay que dirigirse con nota al Municipio, hay que elaborar un expediente y una resolución de devolución, eso requiere de una liquidación de pago y el reintegro al contribuyente. En algunos casos vamos a tener que optar por darle el dinero al contribuyente y seguramente el planteo vendrá por la desvalorización del dinero", señaló.La funcionaria también entendió que, de continuar en otros años, la equivocación cesará.En cuanto al porcentaje, indicó que "es una cifra que nos sorprendió. Es la primera estimación que tenemos, pese a que no tenemos cerrado todos los registros aún, dado que tenemos que procesar los datos que provienen de otras bocas de cobranzas".Consultada sobre si los incrementos de gasoil, la incertidumbre de la paritaria haría subir mucho el valor de la tasa en el segundo semestre, con la aplicación de la fórmula polinómica, comentó que "no creo que esté muy por encima, porque todos los datos terminan estando vinculados a la inflación".En cuanto a las paritarias, comentó que "no podemos estar muy lejos de lo que se proponga desde la Provincia. Esto se puede verificar viendo los porcentajes en que se cerraron cada una de las negociaciones. Vamos de la mano, porque los municipios de por sí solos no pueden proveerse de los recursos necesarios para poder enfrentar a esos compromisos y no escaparnos muchos de lo que el Gobernador define para los otros gremios".Finalmente, respecto a si el Pacto Fiscal afectará al Municipio, dijo que tienen "muy pocas certezas acerca de cómo afecta a las finanzas de la Municipalidad. Hemos hecho consultas a Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia para realizar un encuentro de Comisión Fiscal para hacer una evaluación del Gobierno Provincial sobre la afectación de los Municipios. Todavía no manejamos números propios y necesitamos tener números de la Provincia que nos hagan ayudar a tener esta determinación", concluyó.