Schwartzman fue Oh Rey!

En una actuación sobresaliente, en una hora y 23 minutos, jugando en gran forma todo el torneo, no perdió ningún set, Diego Schwartzman le ganó 6-2 6-3 a Fernando Verdasco y así ganó su primer ATP 500. Un triunfo que a partir de este lunes, le posibilitará ser el 18 del mundo.Habían jugado una vez en Nice, también con victoria del argentino. Dentro de una semana se volverán a encontrar en el Torneo de México.El clima se asoció a la última jornada del Río Open 2018. Sol pleno, solo algunas nubes, agradable temperatura (27°) para disfrutar la final argentino-española. Sin lugar a dudas, los finalistas de esta edición no estaban en los planes de nadie, no eran los esperados por los organizadores y sponsor, porque la presencia de jugadores de la talla de Marin Cilic (3), Dominc Thiem (6), Carreño Busta (11) y Gael Monfils, que si bien hoy ostenta el puesto 39 del ranking ATP, es un jugador que supo estar en los primeros lugares (fue 6° en el 2016) hacían pensar en otra dupla en la final.Estuvieron Diego Schwartzman (23) y Fernando Verdasco (40), hay que recordar que el español fue N° 7 en el 2009. Esto demuestra una vez más, que entro los primeros 50 del ranking, hay una cierta paridad, claro a excepción de que jueguen algunos de los 4 fantásticos, el gran Roger (1), Rafa (2) y los hoy lesionados Novak Djokovic y Andy Murray.Fue el partido típico de canchas lentas y con jugadores que se sienten cómodos en esta superficie, con pelotazos de fondo de cancha, haciendo correr al adversario.El partido comenzó con dos quiebres, luego se reacomodaron y cada uno hizo suyo el saque, hasta el 6° game donde el argentino aprovechó al máximo las dudas y errores del madrileño (cometió dos dobles faltas) y le quebró el saque para colocarse 4-2. Sin dudas para Schwartzman con su saque, quedando a un solo juego para llevarse el primer set.Pareció que lo sintió el español, también se lo vio no demasiado rápido, sin movimientos de piernas habituales en él, si la final de dobles influyó, no lo puso como excusa. Fue al saque para seguir con vida en el set, nunca tuvo el control del juego, con errores no forzados, dos pelotas en la red, aprovechados al máximo por el hombre nacido en Capital Federal y así llevarse el primer set.Al igual que en el primer set comenzó sacando Schwartzman, a diferencia del anterior, logró mantener su saque sin contratiempos. Cada uno mantuvo su servicio hasta el 6° game, a todas luces fatídico para el español, porque ahí el argentino lo pudo quebrar, lo mismo sucedió en el set inicial. El marcador se estiró a 5-2 con el saque del Peque. Otra vez Verdasco con la soga al cuello, tenía que mantener su saque para seguir con vida, a diferencia del set anterior, hizo los deberes, se colocó 3-5 y le tiró la responsabilidad al argentino para que cerrara el partido con su saque. Siempre, lo dijimos, una carga extra en el tenis.También lo comentamos en estas páginas del aplomo, seguridad, inteligencia y buen tenis del gran “Peque” en todo el torneo y como en el partido con Jarry no le tembló el pulso para sacar, se puso rápidamente 30-0, 40-15 y ahí el punto definitivo.Gran triunfo, gran semana de Diego Schwartzman. Jugó a un nivel superlativo, ganó su primer ATP 500 en polvo de ladrillo, consiguió su segundo título (los dos en la misma superficie, el anterior fue en Estambul 2016, cuando le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov, logró 500 puntos que da el torneo, hecho que le posibilitará partir de hoy, ser el 18 del mundo tenis. Ah y embolsó 365.560 dólares para engordar su cuenta.PALABRAS DEL CAMPEON"No es fácil que haya ganado un argentino acá en Brasil, felicito a Fernando por el torneo que tuvo, nunca pensé en enfrentarlo hace un tiempo, y también felicitar a todo su equipo, por supuesto a parte de mi equipo, a mi familia que se quedó en casa, supongo que deben estar llorando, la emoción de mis amigos, deben estar todos muy felices y se lo quiero dedicar a mi tía que está pasando un momento difícil. Un agradecimiento especial a los organizadores del torneo, a los sponsor y también increíble para mí, recibir el premio de manos de Guga, tampoco pensé jamás recibir un trofeo de él, es un honor. Gracias a todos”, expresó Peque en la premiación.