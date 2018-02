Matías Rossi se quedó con el triunfo en Paraná

La primera competencia del Top Race fue para Matías Rossi y el equipo Toyota Gazoo Racing que logró concebir una estrategia casi perfecta para alcanzar una victoria muy importante.Rossi obtuvo un triunfo que en el inicio del campeonato lo posiciona con muy buenas perspectivas, con un auto muy rápido y que se mostró confiable a lo largo de todo el fin de semana.La segunda ubicación en pista fue de Ricardo Risatti (Mercedes), que debutó en el Sportteam y en su primera competencia logró meterse entre los mejores, aunque luego fue excluido por un toque a Antonino Sganga (Mercedes).Tras esa sanción pudo acceder al segundo escalón del podio Agustín Canapino (Mercedes), mientras que lo completó, con su tercer puesto, Mariano Altuna (Chevrolet).La carrera se puso en marcha con excelente largada de Canapino que peleando con Franco Girolami (Mitsubishi) logró afianzarse en la primera posición y empezar a dirigir las acciones, hasta que fue neutralizada.En el relanzamiento, el campeón volvió a doblegar a Girolami que no pudo ejecutar una maniobra de sobrepaso y debió quedarse atrás. En la tercera posición Matías Rossi no podía buscar a los punteros.Cuando todo se normalizó comenzaron los ingresos a boxes y la competencia tomó un rumbo diferente a lo que se presumía. En su detención el líder tuvo un problema en la recarga de combustible que le hizo resignar varios segundos y se retrasó en el clasificador.La contracara fue la detención de Rossi que se mantuvo en pista girando a buen ritmo tratando de sacar la mayor diferencia posible cuando era el puntero de la competencia.Matías y su equipo resolvieron muy bien el momento de la recarga y con un rápido operativo de reposición, el Toyota salió a pista buscando quedarse en la punta, ante la amenaza de Risatti.El "Misil" salió delante del Mercedes y así mantuvo el liderazgo con una buena diferencia a su favor y lejos de Canapino que se ubicaba tercero. A partir de allí, la carrera no cambió mucho, ya que Rossi pudo controlar los posibles ataques de Risatti, quien luego de la carrera fue excluido.Rossi ganó bien una carrera que la pensó junto a sus ingenieros y que la trabajó como estaba pactada, más allá de las alternativas de la competencia que los obligó a redireccionar la estrategia a medida que se sucedían los hechos.1º Matías Rossi (Toyota), en 1h02m29s; 2º Agustín Canapino (Mercedes) a 10s890; 3º Mariano Altuna (Chevrolet) a 20s843; 4º Diego Azar (Mercedes) a 21s180; 5º Gustavo Tadei (Mercedes) a 29s991; 6º Martín Ponte (Mercedes) a 30s634; 7º Néstor Girolami (Ford) a 30s920; 8º Lucas Guerra (Mercedes) a 32s477; 9º Humberto Krujoski (Chevrolet) a 32s708 y 10º Damián Fineschi (Fiat) a 49s756.