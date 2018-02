Traspié del Bicho Verde

Unión de Sunchales cayó ayer como local por 1 a 0 frente a Defensores de Villa Ramallo y cedió la punta de la Zona B Campeonato del torneo Federal A. El único gol del partido, correspondiente a la cuarta fecha, fue convertido por el delantero Federico Castro, a los 24 minutos del segundo tiempo. El mismo jugador había malogrado un penal a los 30 minutos del período inicial.El equipo bonaerense, trepó ahora a la vanguardia del grupo con 9 unidades, mientras que Central Córdoba reúne 8 y el Bicho Verde quedó tercero con 7.El equipo de Adrián Tosetto no pudo repetir la producción de sus últimas presentaciones y sufrió una caída que complica de cara al objetivo de lograr meterse en el Pentagonal final.NO PUDO CENTRAL CORDOBAAunque no perdió su partido, el empate sin goles entre Central Córdoba de Santiago del Estero en Resistencia frente a Sarmiento también fue un golpe, ya que lo dejó ahora en la segunda posición.Por otra parte, en Salta, igualaron 0 a 0 Gimnasia y Tiro ante Crucero del Norte.ACHICO UN PUNTOPor su parte, Libertad de Sunchales empató en Pergamino ante Douglas Haig 2 a 2 por la Zona Reválida C, en el cierre de la primera rueda. El equipo dirigido por Carlos Trullet, de esta manera, achicó un punto la distancia en la tabla del descenso con Atlético Paraná, pero sigue último a 5 puntos de los entrerrianos. El equipo paranaense perdió en Las Parejas ante el local Sportivo por 3 a 0.Los goles aurinegros fueron convertidos por Matías Zbrun, a los 42 minutos del primer tiempo y por Franco Raminelli, a los 40' del complemento. Para el dueño de casa anotaron Guillermo Pereira, de penal, a los 31 de la etapa inicial, y Pablo Mazza, a los 42' del segundo período. La visita jugó desde los 36' del PT con un hombre menos por la expulsión de Ezequiel Saavedra.En la tabla del descenso, ahora Libertad tiene 20 puntos y Atlético Paraná 25.