La mujer baleada sigue peleando por su vida

Melina Tisera (31) sigue peleando por su vida, tras recibir un balazo el pasado viernes por la noche, cuando intentaron robarle la moto.En una situación confusa, y al parecer no casual, le dispararon a la mujer para poder robarle. Fue trasladada con urgencia al Hospital Jaime Ferré y fue intervenida quirúrgicamente.Por varias horas, su estado de salud fue muy crítico, según algunas consultas. Tras algunas averiguaciones, "el estado de la joven es delicado", según le expresaron a LA OPINION.Durante el transcurso del sábado, se conocieron nuevos detalles en torno a la investigación de este ataque. No se descarta que exista una situación de "ajustes de cuentas" entre la ex mujer de un hombre que actualmente está detenido en la cárcel de Coronda, y autora del disparo en calle Anduiza y la víctima, quien sería actual pareja del delincuente que está preso. Asimismo, nadie vinculado a la investigación confirmó ni rechazó que exista una cuestión vinculada a drogas en medio de este hecho.Por último, horas después la Policía recuperó la motocicleta, ya que efectivos policiales de la Brigada Motorizada hallaron en calle Santos Vega la motocicleta marca Honda. Tras diligencias investigativas se estableció que la misma guarda relación con un hecho ilícito cometido en la víspera. Se procedió al formal secuestro a los fines pertinentes.