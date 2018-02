Y fue un clásico empate

Unión y Colón no lograron sacarse diferencias y terminaron igualando 1 a 1 en una nueva edición del clásico de Santa Fe, encuentro correspondiente a la decimoséptima fecha de la Superliga. El delantero Javier Correa abrió la cuenta para el equipo rojinegro, a los 41 minutos de la primera parte, mientras que a los 33 del segundo tiempo, Guillermo Ortiz, en contra de su valla, le dio el empate al elenco albirrojo.En el balance, Unión hizo merecimientos para no perder. Comenzó más ordenado y más ambicioso. Colón esperó, pocas contraatacó y encontró en una jugada aislada la diferencia que lo ponía al frente al marcador. El complemento no modificó demasiado los planes de los rivales. El local siguió intentando -ahora con menos precisión- y Colón en la cómoda posición de esperar, cada vez más cerca de Domínguez. El arquero, figura del cotejo, mucho tuvo que ver con el punto que se llevó el sabalero.Esta fue la síntesis: Estadio: 15 de Abril (Unión). Árbitro: Patricio Loustau.Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Diego Zabala (34' Gómez), Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia (84' Chancalay), Alan Ruiz (56' Bastía); Diego Vera y Javier Correa (71' Guanca). DT: Eduardo Domínguez.Primer tiempo: a los 41' gol de Correa (C).Segundo tiempo: a los 33' gol de Ortiz e/c (U).