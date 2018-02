A Atlético, en casa le cuesta

A los de Lucas Bovaglio se les está haciendo cuesta arriba ganar de local, se les complican los partidos en Alberdi y pareciera que los rivales han decidido complicarles su manera de jugar para neutralizarlos e impedir que su lucha por el ascenso directo sea sencilla.

El 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, por la 16° fecha del torneo de la B Nacional, terminó siendo el premio del mezquino y el castigo de un Atlético que no supo cómo liquidarlo cuando lo ganaba, merecidamente, por la mínima y jugó un flojo segundo tiempo.

Tras una gran jugada de Albertengo, Lucas Pittinari abrió el marcador para el conjunto albiceleste, en 34 minutos de partido. En el complemento, a los 24 minutos, Cristian Lucero puso el empate para Independiente Rivadavia.

La “Crema” tenía la gran chance de pasar a depender de sí mismo en lo que resta del torneo ya que en la previa Aldosivi había igualado con Morón. Volvió a mostrar sus carencias futbolísticas, fue Albertengo dependiente y con eso no le bastó. En el primer tiempo, quizás con el 1-0 con el cual se fueron al descanso, la sensación fue otra. En el complemento no tuvo profundidad, careció de juego asociado, los cambios no inyectaron esa impronta que necesitaba el equipo y la “Lepra”, en la única que tuvo, y aprovechando errores del local, no perdonó.

Atlético sigue en lo más alto de las posiciones con 29 unidades, mantiene la diferencia de dos con Aldosivi, rival al cuál estará visitando el próximo sábado (19.05 televisado por TyC Sports) y el punto que sumó anoche tendrá otro sabor, si es que vuelve a ser el gran equipo que viene siendo cada vez que juega afuera del Monumental de Alberdi.



La síntesis del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Ramiro Macagno; 4-Lucas Blondel, 2-Stéfano Brundo, 6-Franco Lazzaroni y 3-Nicolás Dematei; 10-Lucas Pittinari (82m 16-Mauro Marconato), 5-Emiliano Romero (cap.) y 7-Jorge Velázquez; 8-Alexis Nicolás Castro (73m 15-Enzo Gaggi); 11-Mauro Albertengo y 9-Gonzalo Klusener (82m 18-Maximiliano Casa)



Suplentes: 12-Matías Tagliamonte, 13-Wilfredo Olivera, 14-Facundo Soloa y 17-Rodrigo Depetris.



DT: Lucas Bovaglio.



Independiente Rivadavia: 1-Cristian Aracena (cap.); 4-Agustín Alberione (46m 16-Santiago Camacho), 2-Alejandro Rébola, 6-Mauro Maidana y 3-Luciano Sánchez; 8-Gastón González, 5-Juan Manuel Cobo, 10-Lautaro Disanto (86m 15-Matías Abelairas) e 7-Ignacio Irañeta; 11-Milton Celiz y 9-Cristian Lucero (74m 18-Eial Strahman).



Suplentes: 13-Pablo Adasme, 13-Cristian Trombetta, 14-Santiago Úbeda y 17-Juan Cruz Santander.



DT: Pablo De Muner.



Gol en el primer tiempo: 34m Lucas Pittinari (AR).

Gol en el segundo tiempo: 24m Cristian Lucero (IR),

Amarillas: Dematei, Klusener, Blondel, Gaggi (AR); Alberione, Camacho (IR).



Estadio: Monumental.

Arbitro: Héctor Paletta.

Asistentes: Mariano Rossetti y Leandro Núñez.

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo.