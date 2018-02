Molina: "hay una mirada positiva de la GUR por la predisposición"

Cuando Cristian salió de su casa a buscar una pizza, no se imaginó que no la comería con su familia. Apurado, la dejó en la vereda y se fue. Más tarde, cuando sus familiares saldrían a la calle a buscarlo, entenderían por qué estaba la cena, pero él no.

Su apellido es Molina. Tiene 31 años y es soltero. Vive en el barrio Fátima, junto a su mamá. Trabaja en la Guardia Urbana de Rafaela. Y su accionar, aún estando fuera de servicio (está con carpeta médica: en una intervención durante una gresca en el norte de la ciudad, se lesionó y debió ser operado. Volverá a trabajar en algunas semanas, cuando su recuperación esté completa) , hizo que se impidiera un robo y que fuera felicitado por las máximas autoridades políticas de la ciudad: Luis Castellano, el Intendente y Raúl "Lalo" Bonino, el Presidente del Concejo.

Cristian visitó el pasado miércoles los estudios de Radio Galena y contó su experiencia: "a las 9 PM, me dirigía a un comercio, en donde observo a dos masculinos que tienen una actitud sospechosa. Esto fue en José Manuel Estrada al 1150, del Barrio Fátima. Yo ya los conocía del ámbito delictivo: no son del barrio. Y observo que uno ingresa a un complejo de departamentos".

"Ante esto, busco colaboración en la Casa de la Policía Comunitaria del barrio Fátima. Coordinamos tareas junto a dos oficiales, muy predispuestos. Trabajamos en conjunto y pudimos lograr la aprensión de estos masculinos que tenían fines delictivos", comentó.

"Uno dijo que había ido a visitar a una femenina. Salió una chica y dijo que no los conocía. Se enojó mucho, porque el complejo había sufrido otros robos en lo que va del año. Se descargó con ellos, pensando que eran ellos. Y el otro dijo que estaba solo y que no lo conocía al otro", describió.

Ante esta situación, el barrio quedó alterado: "hubo un revuelo muy importante. Había móviles policiales, vecinos.... llegaron periodistas al lugar. Y surgió todo esto".

"Lamentablemente, para nosotros, los de la Guardia Urbana y los de la Policía, es común que intervengamos en el medio de un delito. No es la primera vez que actúo en una situación como esta, estando o no de servicio. No solo yo: también mis pares", comentó Cristian en declaraciones a "Algo dirán".

"Desde que entré a la GUR, esto ha ido avanzando. Estando en la calle, uno aprende a evitarlo. A esto hay que sumarle las capacitaciones que nos brindan y las particulares que he hecho. Uno tiene la cuota de vocación en esto. Yo siempre voy a intervenir", señaló Cristian, que hace unos 5 años que ingresó a la Guardia Urbana, motivado por el servicio a la comunidad. "De hecho, siempre he querido estar en la parte de la seguridad. He tenido la posibilidad de ingresar a otras fuerzas (hice el curso de orden de mérito para ingresar a la Policía de Córdoba y en otras ciudades). Pero siempre quise trabajar en Rafaela, la ciudad donde nací. Y la GUR da esa posibilidad", agregó.

"Lo que hice yo fue preventivo. Sin la Policía Comunitaria, no hubiera actuado. Ellos, sin mi participación, tampoco hubieran intervenido. Fue un buen trabajo en conjunto", comentó.



CALMA Y ADRENALINA

Después de que el hecho tomara notoriedad primero en el sector y después cuando tomara trascendencia -vía internet- al resto de la ciudad, Cristian recibió diferentes felicitaciones. Primero fueron los vecinos. Después, las autoridades políticas, como sus jefes y compañeros. Finalmente, el común de la gente, en las redes sociales, como Facebook o Instagram. "Eso se llena el alma para seguir trabajando cada día y seguir capacitándome, para mejorarme y que ellos estén mejor", dijo.

"A la noche no pude dormir porque tenia una cuota de adrenalina alta, por la difusión. No es la primera vez que actuaba así. Lo había hecho varias veces. Pero esta tuvo mucha difusión. Me llenó el hecho de haber ayudado las víctimas", comentó.



EL PASADO Y LA GENTE

Cuando se le pregunta a Cristian que recuerda de aquella infancia en el Fátima y que es lo que le falta ahora en materia de seguridad, no duda en responder: "ahora le falta tranquilidad. Antes se podía jugar hasta en la calle y hasta altas horas. Hoy no se puede. El robo, el arrebato, se incrementó notablemente. No es seguro en algunos barrios, en algunos horarios.... lamentablemente, se está copiando de las grandes ciudades".

"El vecino tiene una mirada muy positiva para con nosotros, los agentes de la GUR, porque estamos siempre al alcance. Tal vez, por como nos manejamos, por la predisposición que ponemos en cada reclamo, en cada situación en donde hemos estado. Quizás por estar siempre en patrullaje, llegamos primero a todos lados. Prestamos colaboración en accidentes, en el tránsito, con primeros auxilios. Tenemos una frecuencia directa con otras organizaciones como Policía, Bomberos o el 107, trabajando en conjunto", señaló.

"Los agentes de la GUR trabajamos los 365 días del año, las 24 horas. Obviamente, tenemos descansos. Se trabajan 6 horas, con cuatro turnos por día. Pero hay eventos o sucesos que se van incrementando las horas de trabajo", señala y detalla que "de jueves a domingo son los días de mayor actividad".

"Quiero agradecer a todas las autoridades que me han agradecido, a los periodistas y a la gente de Rafaela. Que confíe en la GUR: que nos llame al 105, las 24 horas, los 365 días del año, que siempre vamos a estar a predisposición de ellos", completó.