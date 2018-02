4to. Tiempo en su mejor experiencia

Pasó la adrenalina. Pasó la ansiedad. Pasaron esas horas de espera y nerviosismo. Pasaron esos largos momentos de emociones encontradas. Atrás quedaron esos minutos de preparar todo casi a las corridas para cumplir con los horarios preestablecidos, el frío del domingo, la lluvia. Atrás quedaron 4 temas, 4 versiones para la historia: Noche y día, Star of this song, Tan Villano, Cuando comienza un nuevo día.Parece que fue ayer, pero ya pasaron dos semanas. Sí, 14 días del sueño hecho realidad para 4to. Tiempo, la banda rafaelina ganadora del Pre Cosquín Rock 2018, que se presentó en el festival más grande de rock del país por primera vez en su corta historia. Cobijados en familiares, amigos y allegados, gente que viajó los 350 kms para decir presente y para ser testigos de algo que se recordará para toda la vida.Hoy con más tranquilidad, repasando aquellas imágenes que todos coinciden en que son inolvidables, se puede hacer un resumen un poco más objetivo. La realidad volvió a su lugar. Sebastián Brega, Mauricio Castillo, Nicolás Previotto y Lucas Leiva volvieron a sus actividades habituales, que en muchos casos es el estudio. Es época de mesas de examen, de cumplir con las obligaciones de estudiantes, de seguir formándose para la vida.Claro que en cada uno está el recuerdo como pintura fresca. “La verdad que tenía muchas ganas que llegue ese momento, desde que emprendimos el viaje. Lo viví muy emocionado, un experiencia nueva, linda, única, inolvidable, que ojalá que pase muchas veces más. Y que el tiempo y la experiencia nos vaya abriendo puertas y vayamos subiendo de nivel para años próximos”, relata y augura Sebastián Brega.“Primero y principal fue la comodidad del escenario, me sentí muy cómodo y seguro, emocionalmente estaba muy ‘cebado’, disfrutando el momento del show, siendo yo mismo, fue una enorme experiencia que se suma al currículum musical y artístico”, dice Lucas Leiva al detenerse un instante a repasar aquellos minutos de recital.Mauricio Castillo, llegó al predio con el inconfundible buzo de Quinto año de la Escuela Nº 495 Malvinas Argentinas, de donde egresó a fines de 2017. Cuestiones propias de la edad y también de tener claro de dónde se viene. Rememora aquel domingo 11 de febrero desde sus sensaciones personales. “No hay ni existen palabras para explicar lo vivido, simplemente hay que vivirlo para entender”, comienza. Y luego dice en voz alta como para escucharse y caer un poco más. “Nos subimos al escenario como cualquier otra vez y cualquier otro escenario, pero conscientes de que no lo era, ¡era Cosquín!”. Tiene en las retinas esas imágenes vistas desde el escenario. “Ver las nubes tocar las montañas, la gente pegada a las vallas y caminar por el escenario libremente, son cosas que no podemos contemplar toda la vida. Parecen sueños que nunca podemos tocar, pero realmente no lo estábamos soñando, lo estábamos viviendo”.Nicolás Previotto fue uno de los que tuvo que desdoblarse en su doble función de bajista y saxofonista de la banda. Y más allá de la concentración propia del momento, también cuenta que “las sensaciones que viví en carne propia fueron hermosas e inolvidables, estar tocando en uno de los eventos más importantes de Argentina es muy gratificante tanto para mí como para toda la banda”. Y hasta tuvo tiempo para mirar un poquito para atrás y ver los inicios de la banda, de este grupo de amigos. “Saber que todas esas locuras compuestas en particular y hechas realidad por la banda se puedan compartir en ese escenario es muy motivador para seguir por más”.Claro que la experiencia Cosquín Rock no solo fue arriba del escenario. El sábado en la primera jornada estuvieron disfrutando del festival en el que también serían protagonistas. “En el festival me recorrí todos los escenarios temáticos, las bandas que más me gustaron fueron: Usted Señálemelo, Carajo, Creedence, Octafonic, Vanthra, Sueño de Pescado y las Jam Sessions de La Casita del Blues”, afirma Lucas Leiva.“Vimos muchas bandas, muchos artistas, eso es lo lindo de Cosquín, hay mucha diversidad de estilos musicales. Fue un fin de semana donde nos llenamos de mucha música”, grafica Sebastián Brega.“El festival estuvo impresionante, cómo agruparon tantas bandas y de ese nivel en dos días. Yo junto a los chicos tuvimos la suerte de poder estar en las dos jornadas y fue un desafío estar parado todo el día. Las bandas que me gustaron principalmente fue Masacre, The Offspring, Octafonic, Ciro, Las Pelotas, tremendos recitales”, repasa Nicolás Previotto.En la misma línea, Mauricio Castillo, hizo un resumen de lo que pudo ver. “Por mi parte el primer día disfruté de Octafonic, Las Pelotas, El Bordo, Los Cafres, Ciro y Los Persas, Skay y Credence, aunque me quedaron bandas por ver cómo Massacre. En el segundo día pude ver La Vela Puerca, Viticus, Residente, Usted Señálemelo, Asspera y Carajo”.Durante el sábado 10, cuando llegaron temprano al predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, tuvieron la posibilidad de cruzarse con alguien especial y así lo cuenta Mauricio Castillo. “En el primer día caminando nos cruzamos a (José) Palazzo, organizador de Cosquín Rock, al cual le pedimos una foto y accedió con la mejor onda". También compartieron trastienda con las otras bandas que tocaban en el Espacio Córdoba Rockea y disfrutaron algunos momentos con otros artistas, lo cual hace más enriquecedora la experiencia.Desde abajo del escenario, uno de los que apuntala a la banda es Daniel Brega, conocido por el ambiente de la música como el Pollo. Músico de alma (integrante de Motor Perpetuo), padre de Sebastián es un poco el DT de los pibes. Y a su manera, también vivió una jornada muy especial hace dos semanas.“La verdad que fue una experiencia maravillosa, distinta a todo lo que habíamos vivido hasta el momento”, señala el Pollo. Estuvo en cada detalle junto a su esposa y buena parte de las familias de todos los integrantes de la banda. Siguió el show desde la torre de sonido frente al escenario, vibró con cada tema, sacó fotos, estuvo en cada detalle. Hoy ya mira hacia el futuro. “Ahora ya nos propusimos para este año firmemente poder terminar el disco para poder presentarlo. También hay otros proyectos que estamos viendo y desarrollando y esperamos poder contarlos pronto”.