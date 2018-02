"Los fiscales deciden conformes a la ley"

Fue una semana de muchas reuniones y encuentros políticos en torno a la seguridad de la ciudad. La visita del Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, potenció aún más las voces, luego de que se conociera un homicidio en el barrio 2 de Abril, con sus coletazos lógicos de venganza.

Mientras que en muchos delitos y robo, están compuestas por menores de edad, que a los minutos, a las horas, están de nuevo en sus casas, con sus padres, quizá preparados para volver a “patear la calle”.

Uno de los más maltratados en estas permanentes historias, son los fiscales. Quienes quedan en medio de estas historias, ajustándose a las leyes por un lado, y con el repudio de la sociedad por el otro.

El Fiscal Regional, Diego Vigo, se refirió al tema y destacó que "lo primero que hay que hacer es aclarar la situación, sino vamos a seguir en la misma confusión. Si nos queremos dar una discusión como sociedad y pretendemos que la respuesta penal sea igual para todos los delitos, esa discusión se tiene que dar en el Congreso de la Nación para que se reforme el Código Penal. Y si el planteo es más allá de las figuras penales, reformarla Ley Procesal Penal, que es la ley que deben cumplir entre otras, los Fiscales y los policías que cómo funcionarios públicos tenemos el deber de conocer y aplicar y actuar en consecuencia, si lo que planteamos es que estamos disconformes con este criterio, hay que hacer las reformas legales", dijo al respecto.

En tanto, destacó que “acudo a la trillada falacia de la 'puerta giratoria', y más de una vez varios vecinos que han venido a preguntarme cómo funciona el sistema, más que nada vecinos del 2 de Abril, del Jardín, si es cierto que la policía a todos adentro y que los fiscales dejan alegremente libres a todos los imputados... Los fiscales saben que tienen la posibilidad de decidir conformes a la Ley, y si se establece que la calificación del hecho delictivo que se investiga obliga a transitar la investigación en el estado de libertad, el Fiscal no puede operar en contra de la ley. Así cómo el policía tampoco lo puedo hacer para, por ejemplo, someter a tormentos a una persona para que confiese un delito. Cómo así nosotros podemos extorsionar a un imputado para que firme una confesión de culpabilidad", expresó en Radio ADN, 97.9 de nuestra ciudad.



LA FAMOSA PUERTA GIRATORIA

Mucho se habla de este tema en Rafaela. Una frase ya instalada: “entran y al ratito salen, sin siquiera estar un rato presos”, dice la gente, los vecinos, sobre todo aquellos que fueron víctimas de algún robo.

"Si 'la puerta giratoria' obedece a que un Fiscal no está cumpliendo la Ley, podemos estar de acuerdo. Ahora si la falacia de la 'puerta giratoria' obedece a que los fiscales están cumpliendo la ley pero no estamos de acuerdo con eso, entonces el problema no es el Fiscal, el problema o la disconformidad es con la Ley. Si la disconformidad es con las normas que rigen en un estado republicano y constitucional, bueno a esa discusión hay que darla en los espacios que están preestablecidos para eso", explica Vigo y agrega: "creo que estamos en una situación muy cómoda si solamente le echamos la culpa al sistema penal cuando pasan este tipo de cosas. Hay que optimizar los recursos humanos y materiales con los que podamos trabajar de forma tal que el Ministerio Público de la Acusación pueda tener una mayor capacidad de rendimiento en la eficacia. Nuestro desafío es lograr la mayor sanción penal de los casos merecen esa sanción, ya que hay otros casos que admiten una alternativa a la sanción, y no se puede medir con la misma vara un femicidio o un robo calificado o un secuestro extorsivo, ante un robo simple. Obviamente yo, a un vecino que sufre un delito no le puedo responder con estadística. Nos tenemos que poner en el lugar de la víctima, donde son informadas y participan del avance de la investigación", dijo el Fiscal.

Por su parte, y ya en un tono muy personal, Vigo emitió su opinión: "si me preguntan si debemos reformar la ley, yo me pongo como ciudadano y entiendo que es razonable ser proporcional. No podemos subir la vara para dar la misma respuesta a todos. Hay que marcar una presencia como Estado", concluyó.