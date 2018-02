BUENOS AIRES, 25 (NA). - El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, criticó ayer al Gobierno por haberse pronunciado a favor de debatir la despenalización del aborto y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "ni sabe hacerse bien la señal de la cruz".

Aguer, referente de uno de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, criticó la decisión del oficialismo y opinó que "es un Gobierno sin principios de orden moral y natural".

"Hay una serie de contradicciones en el caso del Presidente, un hombre que fue formado en el colegio Newman y en la UCA, que yo creo que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz, y ahora sale con estas cosas", disparó.

En este sentido, agregó: "Por lo que yo he oído, el Gobierno nacional ha decidido esto quizás calculando que Diputados no va a dar el número necesario de 129 o si no, como interpretan algunos periodistas, porque piensan que eso es un gesto liberal que corresponde a una democracia".

El obispo remarcó que la posición de la Iglesia "es bien conocida" y "la doctrina de la Iglesia lo ha ubicado (al aborto) dentro del mandamiento ´No matarás´", al tiempo que subrayó que también "hay datos científicos" contra esa práctica.

"Lo que me llama la atención de este proyecto es que se despenalizaría el aborto a partir de las 14 semanas. Yo me pregunto, ¿por qué no después? ¿Antes qué es eso, un bicho? ¿Se convierte en humano repentinamente a las 14 semanas?", se preguntó.

“Hay disposiciones internacionales a las cuales hemos adherido que dicen que desde el instante de la concepción (hay vida). Tendrían que explicar qué es ese bicho que hay en el seno de una mujer, cualquiera sea el modo en que se haya engendrado, incluso si fue en una violación”, agregó.

La reflexión semanal de monseñor Aguer era especialmente esperada esta semana. En el programa “Claves para un Mundo Mejor”, que se emite por Canal 9, se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que enviará el Gobierno Nacional al Parlamento que incluiría la despenalización del aborto.

Al respecto explicó que “se incorporan delitos de desaparición forzada de personas de lesa humanidad y de genocidio pero resulta que este proyecto contiene la despenalización del aborto “en todos los casos en que se compruebe que el embarazo fue producto de un abuso sexual”... Resulta que el asesinato de los niños por nacer no tiene nada que ver con la desaparición forzada de personas, con la lesa humanidad ni con el genocidio. Todos sabemos que se está cumpliendo, desde hace tiempo, un genocidio sistemático en los países donde el aborto es no punible”.