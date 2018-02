Schwartzman finalista en el ATP Rio Open

(Especial desde Rio de Janeiro).- Con autoridad, aplomo, solvencia y ratos de buen tenis, le ganó a Nicolás Jarry 7-5 y 6-2. Hasta aquí un torneo sin fisuras del argentino, que fue de menos a más a medida que avanzaba el certamen, sus actuaciones solidas lo depositaron en su primera final de un ATP 500, donde buscará su segundo título en cuatro finales. El premio extra será que a partir de este lunes, por primera vez en su carrera, estará dentro de los 20 mejores del mundo. Su rival en la final, será Fernando Verdasco, que en la segunda semifinal le ganó a Fabio Fognini 6-1 y 7-5. El partido comienza a las 17 horas.



EL PARTIDO

El primer set fue parejo, hasta él 3 iguales cada uno conservó su saque sin problemas. En el séptimo game se dio el primer quiebre del partido, sacó Jarry, cometió muchos errores no forzados, evidentemente sus 1,98 de largo le juegan una mala pasada cuando le ponen la bola muy cerca del piso, le cuesta levantarla. Uno de los deberes estaba hecho, ahora había que confirmarlo ganando el saque, sin problemas para Schwartzman que se colocó 5-3:

El chileno tenía que poner toda la carne en el asador si quería estirar el set, estuvo cerca el argentino porque tuvo el primer set point, pero salió airoso el trasandino y se colocó 4-5. Toda la responsabilidad para Scwartzman de cerrar el set con su saque, una de las cosas más difíciles en este deporte.

No estuvo fino Diego, desaciertos y también algunas virtudes de Jarry para quebrar y empatar el partido. Parecía que todo volvía a empezar. Pero siguió equivocándose el chileno dejando pelotas en la red, o mandándolas afuera, lejos por el fondo. Otro quiebre para Scwartzmann para colocarse 6-5 y otra vez con su saque para cerrarlo. La verdad que le costó mucho, comenzó bien con dos saques ganadores, se puso 40-15 pero no estuvo fino, ejecutó mal algunos golpes y otra vez Jarry tuvo posibilidades de llevarse el punto, pero siguió equivocándose feo y no perdonó el hombre nacido hace 25 años en Capital Federal y gritó fuerte cuando se llevó el 1° set.

En el segundo set, en un abrir y cerrar de ojos Scwartzman se colocó 4-1. Comenzó sacando el chileno ganando su saque, lo empato el peque y cuando volvió a sacar Jarry comenzó con un compendio de errores, tirando dos pelotas a la red, una larga y otra al costado cuando tenía toda la cancha libre. A partir de ahí todo fue del argentino, que dominó en todos los sectores, se jugaron lindos puntos, con mucha velocidad de fondo. Estiró la diferencia a 5 a 1, tuvo dos posibilidades de quebrar Jarry, no lo aprovechó. Fue a sacar con la obligación de ganar su saque para seguir en el partido, logró mantenerlo y puso el marcador 5-2. Otra vez Scwartzman con la responsabilidad de cerrar el partido con su saque y la verdad que lo hizo con mucha seguridad, rápidamente se puso 40 a 0, tenía tres match point en el game, el cuarto del partido. No lo desaprovechó. Brazos al cielo, el festejo con su gente, porque había llegado a la final del ATP 500 Río 2018.



LA SEGUNDA SEMIFINAL

El ex nro. 7 del mundo, el madrileño Fernando Verdasco le ganó sin mayores sobresaltos al italiano Fabio Fognini 6-1 y 7-5. El primer set fue muy favorable al zurdo español, dominando todo el set. El segundo fue más parejo, levantó el inefable italiano y estuvo cerca de ir a un tie brake. Gran semana del español, un jugador de cuidado, porque está en la final de single y al cierre de esta edición jugaba la final de dobles junto a David Marrero, otro español y la pareja de Nikola Mektic (CRO)/Alexander Peya (AUT).