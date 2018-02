Se juega una nueva edición del clásico santafesino

Unión y Colón protagonizarán hoy una nueva edición del clásico de Santa Fe en el partido destacado de la decimoséptima fecha de la Superliga.

El encuentro entre los equipos santafesinos se jugará a las 19.15 en el estadio 15 de abril con Patricio Loustau como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Ambos conjuntos tienen 26 unidades y buscará una victoria en el clásico para mantener la ilusión de clasificarse a las próximas copas.

Unión hace tres fechas que no gana, perdió en la jornada pasada en su visita a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 y el entrenador Leonardo Madelón podrá contar con el regreso de Lucas Gamba.

El delantero quien se recuperó de un traumatismo "en región posterolateral izquierda de tórax que provocó la fractura del séptimo y octavo arco costal" será de la partida nuevamente en el once titular en reemplazo de José Ariel Núñez.

Por su parte, Colón viene de lograr dos triunfos seguidos por 1 a 0 frente a Newell´s como visitante y ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Santa Fe.

El técnico Eduardo Domínguez dispuso que Pablo Ledesma vuelva al elenco inicial en lugar de Mariano González y que Cristian Guanca regrese por Tomás Chancalay mientras que aún no dio a conocer si Javier Correa seguirá en el equipo o si jugará Diego Vera.



JUEGAN HOY. A las 17 hs. (Fox Sports) Independiente vs Banfield (Facundo Tello), 17 hs. (TNT Sports) Chacarita vs Belgrano (Andrés Merlos).



Unión-Colón



Estadio: 15 de Abril (Unión).

Arbitro: Patricio Loustau.

Hora de inicio: 19.15 - TV: TNT Sports.



Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Cristian Guanca; Alan Ruiz y Diego Vera o Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.