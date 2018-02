La ONU aprueba un alto al fuego humanitario en Siria

NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS, 25 (AFP-NA). - El Consejo de Seguridad de la ONU reclamó este sábado por unanimidad un alto al fuego humanitario de 30 días en Siria, mientras los ataques aéreos sobre el enclave rebelde de Guta Oriental continuaban, dejando más de 500 muertos en siete días de asedio.

El Consejo de Seguridad, con el apoyo de Rusia, aprobó una resolución en la que se pide un alto el fuego "cuanto antes", que permita la entrega de ayuda humanitaria y evacuaciones médicas.

En una semana, la campaña de ataques aéreos del régimen sobre Guta Oriental ha dejado 513 muertos, 127 de ellos niños, aseguró el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El observador británico del conflicto informó que al menos 35 civiles murieron en los ataques del sábado, incluidos ocho niños. Fue una noche de duros bombardeos que afectó a barrios residenciales, dijo la organización, que señaló a las fuerzas rusas y sirias como responsables de los ataques.

Moscú, que desde 2015 apoya militarmente al presidente sirio, Bashar Al Asad, ha negado esta semana estar involucrado en el bombardeo de Guta Oriental.

"Estamos respondiendo de manera tardía a esta crisis, muy tardía", dijo la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, al Consejo tras la votación, acusando a Rusia de haber retrasado el proceso.

El embajador ruso, Vassily Nebenzia, rechazó las acusaciones de que las negociaciones eran urgentes y dijo el viernes que se necesitaba un cese el fuego que fuera "factible".



"CUANTO ANTES"

La resolución demanda el cese de las hostilidades "cuanto antes" en Siria para permitir entrega de ayuda humanitaria y evacuaciones de los heridos y enfermos que sean "seguras, sin impedimentos y sostenidas".

Para ganar la aprobación de Rusia, la redacción inicial que especificaba que la tregua debía empezar 72 horas después de la adopción de la resolución fue eliminada y reemplazada por el término "cuanto antes". También el término "inmediato" debió salir del texto, en referencia a las entregas de ayuda y evacuaciones.

Diplomáticos dijeron estar confiados de que estas concesiones no abran la puerta a que sea pospuesta la tregua, ya que los miembros del Consejo han dejado claro durante las tensas negociaciones que la misma debe empezar lo antes posible.

En otra concesión a Moscú, la resolución dice que el cese al fuego no se aplicará a las operaciones contra Estado Islámico o Al Qaida, y tampoco a "individuos, grupos y entidades" asociadas con esos grupos.

Eso permitirá al gobierno sirio continuar su ofensiva contra yihadistas vinculados con Al Qaida en Idlib, la última provincia siria fuera del control de Damasco.

Rusia ha vetado 11 propuestas de resolución en la ONU que tenían como objetivo bloquear las acciones de su aliado. La última en noviembre, cuando usó su veto para finalizar una investigación liderada por la organización internacional sobre posibles ataques con armas químicas en Siria.



"DETENGAN LA MASACRE"

En Duma, la gran ciudad de Guta, los bombardeos continuaron durante la madrugada del sábado. "No se pueden imaginar lo que está pasando", dijo rabioso a la AFP Salem, un vecino de la localidad. "Esperamos de Europa y Estados Unidos, que se preocupan por la vida de un gato y de un perro, que reaccionen mientras cientos de civiles mueren por bombas sirias, rusas e iraníes a la vista de todos", dijo. "No queremos que nos den algo para comer o beber, sólo que detengan la masacre", añadió.

Rusia insiste en que no puede haber un alto el fuego con los yihadistas o sus aliados. Moscú ha estado presionando por conseguir una retirada negociada de los combatientes rebeldes y sus familias, como hizo el gobierno sirio cuando retomó, en diciembre de 2016, el control de Alepo, la segunda ciudad del país. Sin embargo, los tres grupos rebeldes han rechazado la idea.