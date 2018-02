Rossi planteó construir la unidad contra la derecha

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El jefe del bloque de diputados del kirchnerismo, Agustín Rossi, no descartó ayer la posibilidad de ir a una "una gran PASO nacional" para unificar a la oposición en 2019, mientras que su par del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, consideró que el PJ "tiene que ser la columna vertebral de un proyecto frentista".

Ambos dirigentes se expresaron así en medio de la discusión que se da con miras a las elecciones presidenciales de 2019 en el peronismo, donde el ala kirchnerista respalda una marcada presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner y un acercamiento con otros sectores opositores y el justicialismo toma distancia de esas dos opciones.

Rossi participó en la ciudad de Corrientes de un encuentro llamado "Los desafíos de la construcción de un espacio nacional y popular. El límite es Macri", en el que estuvo acompañado por el intendente de Resistencia (Chaco) y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En ese contexto, el diputado kirchnerista abogó por "construir la unidad para que la derecha no vuelva a gobernar en 2019" y agregó: "Hablo de unidad en la diversidad, unidad no significa lista única, se puede conformar una gran PASO nacional".

Además, puso de relieve que "la construcción de la unidad es con Cristina Fernández de Kirchner".

Por su parte, Kosiner se refirió a los encuentros que vienen realizando los dirigentes de distintos sectores como el kirchnerismo y el randazzismo y sostuvo que "van a tener que definir si quieren construir dentro o fuera del PJ".

En este sentido, evaluó que el PJ "tiene que ser la columna vertebral de un proyecto frentista que no se conforme con ser oposición sino que tome como desafío construir un proyecto mayoritario para los argentinos de cara al 2019".

Por otra parte, el diputado salteño cuestionó en declaraciones a FM La Patriada la filtración de escuchas a la ex presidenta y actual senadora nacional, en la que habla de varios dirigentes peronistas como Sergio Massa, José Luis Gioja y Miguel Ángel Pichetto.

"No está bueno discutir política a partir de escuchas cuyo origen no sabemos cuál es", subrayó el diputado al tiempo que expresó su preocupación porque "nadie ha salido a decir quién entrega las escuchas a los medios, bajo qué causa judicial y cómo trascienden de los juzgados".

En otro orden, el legislador se refirió al papel que desempeñó el justicialismo en el Congreso desde la asunción del presidente Mauricio Macri y destacó que "la oposición en Argentina ha garantizado la gobernabilidad".

"No le pueden tirar al peronismo que no deja gobernar, el presidente Macri es pleno responsable del fracaso de sus políticas".