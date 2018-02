Recomendaciones para comprar útiles escolares

Ante la llegada de un nuevo ciclo escolar, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brinda a los ciudadanos una serie de pautas y recomendaciones para tener en cuenta a la hora de adquirir los útiles escolares, para ahorrar dinero y hacer valer los derechos.

1- Elaborar una lista de los productos que se vayan a necesitar, para no dejarse llevar por las ofertas que fomentan el consumo masivo. En la medida de lo posible es importante hacer partícipe a los escolares, para fomentar la compra responsable. Reciclar, en lo posible, útiles de años anteriores.

2- Recorrer varios comercios a fin de verificar los diferentes precios que registra el mercado. También se pueden comparar precios y comprar a través de internet.

3- En caso de promociones y ofertas, confirmar y preguntar por su vigencia, el número de unidades ofrecidas y condiciones.

4- Se aconseja ser cuidadoso con el uso de tarjetas de crédito, pagos diferidos u otras ofertas de financiación.

5- Si elige comprar productos a crédito, el consumidor tiene derecho a que le den toda la información sobre el precio al contado, las cuotas y los intereses, la cantidad total a pagar por el producto y su fecha de entrega, como también los intereses moratorios que deberá pagar, en caso de incumplimiento.

6- Compras en internet: verificar que el sitio web del proveedor contenga la siguiente información: identidad del proveedor y su dirección; características esenciales del bien, su precio incluido impuestos, gastos de entrega (en su caso), modalidades de pago, entrega o ejecución.

7- Verificar que sus transacciones viajen por un canal seguro y el sitio se encuentre certificado por alguna empresa que provea soluciones de seguridad.

8- Procure adquirir útiles en lugares formales que ofrezcan garantía sobre los productos que comercializan.

9- Verifique, la procedencia del producto, ya que podrían contener sustancias tóxicas o elementos nocivos para la salud. Lea las instrucciones de uso, de corresponder, como así también sus componentes. Verifique que los útiles escolares como por ejemplo témperas/fibras/crayones/resaltadores no contengan elementos que puedan causar daños a la salud de los niños, procurando evitar adquirir útiles que contengan tóxicos, como pigmentos o pinturas alérgicas y/o perecibles, etc.

10- Si advierte un producto que no tenga su etiquetado en castellano o no posea información, reclame o denuncie pues un producto mal rotulado, no es seguro.

11- Evite comprar productos que contengan elementos que puedan causar daños a los niños (punzantes o cortantes).

12- Trate de ir con el escolar a comprar las prendas, para que su hijo o hija se pruebe la ropa, caso contrario pregunte al vendedor cuáles son las condiciones para el cambio de las mismas, solicite sean especificadas en la boleta de compra.

13- Antes de pagar, verifique que los artículos seleccionados estén completos y en buen estado.

14- Es muy importante conservar la factura o comprobante de pago, por si tienen que hacer algún cambio. Tiene derecho a exigir su entrega.

15- El comprador tiene derecho a ejercer la garantía legal cuando un producto no pueda usarse para lo cual fue comprado o tenga fallas de fabricación. Ante esta situación, la garantía le permite solicitar: devolución del dinero, cambio del producto o reparación. En la medida de lo posible adquiera productos realizados con materiales reciclados o reciclables, de cara a reducir la huella ecológica y fomentar criterios de sostenibilidad medioambiental desde la más temprana edad.