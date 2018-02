Viotti y la intención de buscar policías

Tanto Leo Viotti, como Alejandra Sagardoy,concejales del espacio Cambiemos, mantuvieron una reunión con el Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro. La reunión no estaba en los planes, pero tras el pedido de los Ediles, el Ministro accedió.

Los concejales plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de contar con más presencia policial y recursos (móviles, cámaras etc.) en las zonas más calientes de la ciudad, trabajar en políticas de inclusión social de manera conjunta, como así también de incentivar a los jóvenes de la ciudad para que se sumen a la fuerza por medio de acciones articuladas entre la Provincia y el Estado local.

“Le transmitimos al Ministro lo que la gente nos pide. Más recursos, más policías, más equipamientos para las cámaras de seguridad y se comprometió en que este año iban a llegar. No precisó el número, pero sí que iba a ver más policías”, explicó en primera instancia Viotti.

En tanto, el joven radical dijo que "entre las cosas que le propusimos, es tener policías oriundos de nuestra ciudad, ¿Qué mejor que los mismos vecinos nos cuidemos entre nosotros? Pullaro nos dijo que en la última convocatoria sólo una persona de esta ciudad se anotó. Y por eso nos pidió que convoquemos a personas de la ciudad que quieran ser policías para que en un futuro trabajen en Rafaela. El nos aseguró que no irán a otro lado, sino que se quedarían acá. Hoy el 80% de las personas que prestan servicio en Rafaela no son de acá", explicó.

La intención del bloque es diseñar una campaña, conjuntamente con el intendente de la ciudad, para convocar a jóvenes aspirantes a la policía. “Lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente y poner en valor la función del policía. Es una salida laboral importante, fija, para mucha gente que en la ciudad de Rafaela necesita. Vimos un gran potencial en las más de 1300 personas que se anotaron en la GUR. Van a quedar 25 nada más, pero muchos pueden hacer la carrera y puede que tengan la vocación de cuidar la ciudadanía y obtener el trabajo para que se instalen en la ciudad", manifestó, remarcando que el Ministro prometió que van a quedar en Rafaela.

"Otro tema que abordamos fue la problemática social. Pullaro nos dijo que por más que pongamos 10 mil policías al problema no lo vamos a solucionar. Pidió que trabajemos fuerte en la inclusión, sobre todo en los barrios más vulnerables, y frenar a los pibes que ingresan en la delincuencia y en las drogas. Es un trabajo social y Rafaela todavía tiene un tamaño en donde casi todos nos conocemos con todos, y podemos identificar rápidamente el inconveniente, siempre y cuando trabajemos de manera coordinada con el Estado. Ahí vamos a necesitar al Estado local coordinando con la niñez, con los distintos estamentos provinciales y hay que mejorar y darle más contenidos a los chicos en los barrios para que tengan menos horas en las calles, y más horas aprendiendo y haciendo cosas”, finalizó Viotti.

A su turno, Sagardoy destacó que “la policía tienen que estar en la calle, donde está la gente. No tantos policías administrativos, queremos más policías en las calles. Pullaro nos dijo que la gente no se acerca a hacer las denuncias muchas veces, y esto tiene que ver con un prejuicio. Hay policías que no les toman las denuncias a algunas personas. Para eso está el 911 para que puedan llamar, donde no se acostumbran a llamar”, expresó en FM Radio Galena.

“La gente de Rafaela está acostumbrada a que esté el policía allí, que conozca la situación, que conozca la gente, el barrio. Y por eso planteamos una campaña para que los jóvenes rafaelinos se inscriban en la policía. Los policías de hoy no conocen las calles, no conocen los barrios pero los chicos no tienen la culpa. Por eso queremos que los policías rafaelinos que se anoten van a trabajar en Rafaela”, concluyó.