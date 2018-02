Para Pinedo no avanzaría la despenalización del aborto

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Senadores de Cambiemos y del PJ comenzaron a expresarse sobre la despenalización del aborto, ante la posibilidad de que el debate prospere en la Cámara de Diputados, y según el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, "la mayoría votaría en contra, inclusive Cristina Fernández de Kirchner".

A Pinedo se sumaron el senador de Cambiemos y presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, que consideró que es "sano" que se pueda debatir, y el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien evaluó "poco probable" que el proyecto prospere y lo atribuyó, además, a una supuesta maniobra distractiva.

El presidente provisional del Senado ratificó su rechazo a la posibilidad de despenalizar el aborto y expresó: "No encuentro diferencia entre eliminar la vida de un chico por nacer y uno que nació".

En declaraciones a radio Mitre, el senador de Cambiemos indicó que "lo más probable es que se trate en el Congreso" luego de varios años en los que se impidió que el proyecto llegara al recinto, pero vaticinó que, si Diputados lo aprueba, podría finalmente naufragar en el Senado.

"La mayoría de los senadores votarían en contra, inclusive Cristina Fernández de Kirchner", pronosticó Pinedo. De esta manera, aludió al pronunciamiento que tuvo la actual senadora del Frente para la Victoria cuando, siendo Presidenta, dijo estar en contra de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Su compañero de bloque, en tanto, evitó hacer un pronóstico y evaluó que "es sano que se pueda debatir y buscar alternativas que contemplen las distintas motivaciones". Schiavoni ratificó que el oficialismo no presentará un proyecto propio pero destacó que "el tema lo instaló la opinión pública" y agregó: "Había una necesidad de instalar un debate que había quedado clausurado durante mucho tiempo".

Por otra parte, aseguró que "no tiene que ver con tapar otros temas", sino que la discusión se planteó porque "está en la agenda pública y es sano que se pueda debatir y llegar a consensos razonables, sobre la base d escuchar a todos".

En la vereda opuesta, Pichetto sostuvo que para el Gobierno el debate "sirve para esconder el caso Gilligan (en referencia al funcionario que renunció tras descubrirse que no había declarado una cuenta en Andorra) o el problema de algún ministro".

El senador del PJ se expresó así al participar en Mar del Plata del "Espacio Clarín", donde dijo que ve "poco probable" que la ley se apruebe, aunque no quiso adelantar su postura al respecto.