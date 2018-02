Quiere extender la racha

Unión de Sunchales buscará extender su racha y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B del torneo Federal A, en su Segunda Fase, y así continuar soñando con el ascenso al Nacional B.

Los “Bichos Verdes” son líderes, junto a Central Córdoba, con 7 puntos; acumulan diez juegos sin caídas, con 7 victorias y 3 empates, y en el estadio de la Avenida hace nueve cotejos que no pierden (con seis triunfos). Hoy, a las 19 hs., estarán recibiendo a Defensores de Villa Ramallo, equipo que viene como escolta con 6 unidades. El árbitro del encuentro será Federico Guaymas, quien estará acompañado por Javier Caro y Nadya Chiariotti.

Unión llega invicto y sabe que no será un rival más. Los bonaerenses ya se impusieron en los enfrentamientos entre ambos, por la primera fase.

En relación al equipo, durante la semana, el rafaelino Nicolás Vitarelli Góngora trabajó con normalidad y reaparecerá en la formación titular. La única duda que mantenía el DT Adrián Tosetto era en el ataque: Facundo Cabral o Patricio Scott para acompañar a Martín Comachi.

El probable equipo de Unión sería con: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Alvarez; Pablo Gaitán, Diego Cálgaro, Vitarelli Góngora y Marcos Fernández; Cabral o Scott y Comachi.

Los sunchalenses vienen de igualar sin goles ante Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que Defensores de Belgrano golearon 5-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.



Los otros encuentros: 18.00hs Gimnasia y Tiro vs. Crucero del Norte (Ariel Montero), 19.45hs Sarmiento de Resistencia vs. Central Córdoba de Santiago (Jonathan Correa), 20.15hs Sp. Belgrano de San Francisco vs. Chaco For Ever (Carlos Córdoba).