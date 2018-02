Libertad visita Douglas Haig

Libertad de Sunchales sabe que prácticamente no tiene margen de error y es por eso que el cotejo de hoy, a las 18.30 hs., tiene aires de final. El “Cañonero” estará visitando a Douglas Haig en Pergamino por la fecha 5° de la Zona C de la Reválida del torneo Federal A de fútbol. El árbitro del encuentro será Santiago Ascenzi, quién tendrá como asistentes a Hugo Fonzo y Matías Coria.

El elenco dirigido por Carlos Trullet suma una racha adversa de doce juegos sin poder ganar afuera del Plácido Tita y necesita, imperiosamente, comenzar a hacerlo.

Libertad viene de igualar 1 a 1 con Defensores de Pronunciamiento y en relación al once inicial que presentó el elenco sunchalense en su última presentación el DT deberá realizar una modificación obligada. Agustín Costamagna reemplazará al lesionado Facundo Rodríguez, mientras que también podría ingresar Cristian Sánchez por Facundo Perassi.

¿El probable? Adelquis Ruffini; Nicolás Guzmán, Juan Sabia, Damián Zadel y Germán Guibert; Costamagna, Ezequiel Saavedra, Franco Raminelli y Maximiliano Rolón, Perassi o Sánchez; Matías Zbrun.

En lo referido al rival, Douglas llega tras sufrir una dura goleada por 6-1 en su visita a Atlético Paraná.



Los otros partidos: 19.30 hs. Sp. Las Parejas vs Atlético Paraná (Lucas Novelli), 20.00 hs Defensores de Pronunciamiento vs Gimnasia de Concepción del Uruguay (Carlos Boxler).